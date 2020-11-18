衛生紙又缺？凍結令前搶購潮再現



（本報綜述）自布朗州長宣佈自3月以來最嚴厲的防疫命令後，市民在恐怕疫情反彈，超市再現搶購潮，本市多家超市內擺放衛生紙的貨架上，多被顧客一掃而空。不少商號吸取早前疫情初期的搶購經驗，再度推出限購措施。

位於機場附近的Costco ，在周日一早店員就已向顧客表示，衛生紙已全部售光。在其他地區較小型的雜貨店則表示仍有存貨。

記得在3月的居家令期間，專家們已建議民眾不要在家中囤積衛生紙。他們指出，其實衛生紙供應平穩，只是由於衛生紙體積較大而且利潤不高，通常店家都不會存太多的貨，只是入貨次數較密。所以當人人都要搶購時，店家是很難滿足顧客的。

州長今次的凍結令，大部份活動均要暫停，坊間謠言再起，最好在感恩節前多買。

太平洋海岸城新港的警察部在臉書頁再提3月的經驗，當時該局接到911求助電話，原因是賣不到廁紙。並說今次只是2星期的凍結，如果你真的要搶廁紙，你可能需要看醫生！

他們在臉書頁上就曾幽大家一默：沒有衛生紙也有其他方法的，包括拿出超級柔軟的雙層面紙巾，或是學海員使用浸泡過鹽水舊麻繩，甚至是海綿、貝殼、玉米芯．．．．等。並指出總是有替代品的，這包括雜貨收據，報紙，抹布，花邊，棉球，以及空的廁紙捲。另外，您可以放心使用各種樹葉、雜誌。並說：耐心一點，衛生紙短缺也將過去的。只是不要打9-1-1。我們不能帶給你廁紙！