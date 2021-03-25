衛生局錯誤地邀請萬多人預約接種疫苗



（本報綜述）今天（24日）州衛生局證實，有超過11,000人收到通知，可預約在俄勒岡會議中心接種疫苗，而根據政府的時間表，這班人要到4月19日才合資格接種的。因為這是衛生局出錯，所以衛生局將會兌現所有預約，提早為這班人接種疫苗。

州衛生局表示，他們與 All4Oregon 合作網上預約系統，但因為一個錯誤，導致有已註冊的萬多人收到可預約的通知。

目前全州已有超過20個縣城將原定下周一才合資格接種疫苗的第六組人的時間表提前，但在大波特蘭地區的三縣城則仍需依照原來的時間表。

下周一起合資格接種疫苗的人士包括有：

－45-64歲，有一種或多種潛在疾病的人士

－農民工和季節性農場工人

－海鮮和農場工人

－食品加工工人

－居住在低收入老人屋的人士

－無家可歸人士

－因山火被迫遷徙的人士

－野地消防員

－16歲及以上孕婦

到4月19日可開始接種的人士：

－按美國疾控中心所定的前線工作人員

－50歲及以上，多代同住的人士

－50歲及以上，需照顧親人的人士

－16歲至44歲，有一種或多種潛在疾病的人士

今天本州的新增確診病例有379宗，一人死亡，全州累計已有162,384宗確診病例，共有2,368人因此而死亡。

隨著春假的到來，更多民眾外遊或聚會，多縣政府均表示關注，特別是一些大學城，害怕學生在假期出外，再回校後確診大增。俄勒岡州立大學表示，他們會在校園內設立檢測站，為學生們提供病毒檢測服務。

目前本州每10名州民中，只有3人已接種疫苗，所以還是要小心為重。