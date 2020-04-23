衛生局表示　本州還未到重開的時候

（本報綜述）上星期，本州的布朗州長宣佈與華盛頓州和加州州長聯合商討一個在安全環境下，取消居家令和重啟經濟的計劃。

但是，隨著西北區出現幾個抗議集會，示威者要求盡快重啟經濟後，有愈來愈多人希望知道我們還要忍多長時間。

三縣衛生局的領導層珍妮花．維恩斯醫生（Dr. Jennifer Vines）在一個電台的訪問中表示：目前還是很難說得出一個重啟本州經濟的時間。

她說：“我們對這種病毒的總體免疫力仍然很低，據我所知，至現時為止尚無有效的治療方法。我們還需要依賴疫苗的開發，這是需要時間的。”

維恩斯醫生，能否減低病毒傳播，將取決於民眾的行為，同時口罩和社交距離也是必需的。

她說：“雖然我無法確切預測接下來的幾個月（或兩年）將如何發展，但這病毒將與我們一起有一段時間。”

衛生局主席帕特里克．艾倫（Patrick Allen）在訪問中表示，本州目前的能力可在一周內提供9,100個檢測，而本州需要做到的目標是要達到每周15,000個檢測的水平。而州政府正在商討在全州增加600名人手來進行聯系和追蹤的工作，以便能找出更多的確診者。艾倫主席說，目前因為民眾都留在家中而令到確診的曲線被壓低，但太早重啟經濟將導致確診的曲線向上走。

艾倫主席特別指出，如重啟後發現情況不對，確診又再上升，這樣整個經濟就會立即塌下，因為民眾將因此完全失去信心。他們不敢到電影院，不敢到餐館，也不敢讓孩子到學校去，也不敢上班，怕被感染。艾倫強調，這是一個絕對不能讓他發生的恐佈局面。

說到學校能否在秋天開課，艾倫主席指，現在還是言之過早。

至於經常提到的抗體檢測，維恩斯醫生指出，這個檢測目前還有很多未知因素，對此還未有充足的信心。

維恩斯醫生承認，居家令確實為不少民眾帶來精神上和經濟上的困苦，但仍鼓勵民眾要堅持留在家中，因為這樣才能防止病毒傳播。她又說，有人高估了延長居家令所帶來的損失，有科學數據證明，這樣不單能抑制疾病，連同更謹慎的社交距離措施，經濟的反彈將會更加理想。

維恩斯醫生最後再勸喻民眾對他們作出忍耐，並且明白到每一個人的行為加起來，就成了我們能依據做出決定的實在經驗。