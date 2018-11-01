衛生局擬推新的罪惡稅　啤酒再不便宜

（本報綜述）俄勒岡州衛生局正在考慮在州政府的2019-21預算中，提出一項7.84億美元的新稅項。這包括向啤酒，葡萄酒和蘋果酒增收10%稅，估計在兩年的財政年度中，能為該局帶來4.91億美元的額外收入。另一項是通過每包2美元的香煙稅，電子煙的徵稅，以及取消對雪茄徵稅的限制，這將籌集另外的2.93億美元。

俄勒岡州衛生局在初步的財政預算中指出，會用4,900萬元來擴大酒精和藥物治療計劃及用2900萬元於戒煙及預防慢性病。

該局發言人表示，這份預算案只屬初步的建議，他們至今，對如何使用稅款用於預防性質的計劃仍未有任何定案。至於其他增收的酒稅，將會用作酒精和藥物治療計劃。

在應對州長要於本年12月1日向州立法議會提交下兩年度的財政預算，俄勒岡州衛生局發現，州政府的撥款與該局的預算少了8.3億元。

州長布朗正在召集一個工作小組來評估加稅的建議，以填補不足的經費。有部份新的煙草稅可用於彌補這一差額，但新的酒稅則不屬於部分。

儘管這份預算案已在衛生局的網頁公佈，但因為州長辦公室卻拒絕公開分享，他們表示必須要等到立法機關的律師向布朗辦公室提交法案草案待批後，才能公開，已遞交草案的最後限期是11月30日。

波特蘭市的一名律師格雷格·查莫夫，正在馬里恩縣巡迴法院狀告州政府，以獲得這些預算案文件，他說因為過往他都能夠獲得這些文件。