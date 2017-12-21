街坊不滿政府在Foster街設收容所

（本報綜述）早前，波特蘭市長聯同麥縣縣長提出在Foster 街設流浪人收容所一建議後，來自附近一帶的街坊紛紛到Foster-Powell 區街坊會的網頁留言，表示極度不滿，市政府/縣政府聯合遊民服務中心亦為此已於周一舉行了公聽會，聽取了各方的意見。惠勒市長和Deborah Kafoury縣長出席了公聽會。

該收容所的地點為於Foster 街近Holgate 街口一小型商場內的一店舖，為前永利雜貨店的舊址，估計可容納100張床位。

據報導，雖然不少街坊都同意在東南區應設有收容所，但當宣佈這地點後，街坊都表示不滿。有指這地點鄰近民宅、商戶、學校、幼兒中心和多家酒吧，雖然政府對收容所的管理不差，但這地點附近缺乏警察巡邏、公共交通不便、也沒有醫療服務。有街坊指，這收容所將危害到學生的安全。

公聽會當日，出席的民眾非常踴躍，一早已將場地擠滿，有不少遲來的民眾均被拒於門外。當大會宣佈這計劃將如期進行時，在場的民眾均大叫，表示不滿。

波特蘭市惠勒市長表示，他每天至少聽到八名市民要求他盡快將流浪人從街上帶走，而今次選擇這地點將有助政府為東南區為數不少的流浪人口找到住所。

Foster-Powell 區一帶近年來一直在改變，並落實將Foster 街由兩線行車縮窄為每邊只有一條行車線，目的是要吸引更多商戶在這區開店，增加路面的行人，改善這一區的經濟繁榮。有街坊指出，設收容所計劃似乎與Foster 街「瘦身」計劃相矛盾。

惠勒市長表示，根據統計的數字，由威廉米堤河至82街的流浪人口約有368人，佔本市流浪人口百分之廿二。無家可歸的社會問題威脅到社區最脆弱一群的尊嚴和安全；而不短上升的住屋成本已令到住屋無保障、迫遷等情況愈來愈嚴重，已將不少居民推至無家可歸和貧窮的邊緣。

市長又表示，市政府正以一貫、全面和平衡的方式來處理這個人道的危機。目標非常簡單－向有需要的鄰居提供協助，讓他們能早日脫離流浪街頭的生活。

負責這計劃的一名人士表示，居住在收容所內的人士均需要遵守一些規例的，他們必需是一位好鄰居。市長希望大家能給予這些目前流浪街頭的人士機會，市長強調他們都非常珍惜這個能讓他們重拾新生的機會。

市長指出，選擇這地點，因為這正好與本市目前的經濟和支援服務配合上。而令到Foster-Powell 區吸引街坊的原因也是政府選擇這地點的原因：交通方便、有就業機會、鄰近社區學院和找工作的輔導機構、附近一帶有不少社區的設施和民居。最後市長表示希望透過會議，大家討論出一個能為社區各方提供最佳服務的方案。

市政府/縣政府聯合遊民服務中心表示，自從本市宣佈進入房屋緊急令後，所有市政府選擇的收容所地點都已定案，不需經由市民投票決定才落實。他們的目標是全年均保持有1,300個床位。至目前，床位數字已離這目標不遠，但有些床位是設於一些臨時性的收容所中，當有永久性的床位設立後，這些屬臨時性的床位將會被取消。

早前宣佈在唐人街附近的200床位收容所亦屬這情況。

預計Foster 的收容所將於明年夏天或是秋天才啟用。