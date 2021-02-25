蘭蘇園張燈結彩慶中國年
（本報訊）本地的中國蘇州式花園，蘭蘇園，每年均會在新春期間舉行連串的節目，與觀眾們一起慶祝中國年。今年也不例外，雖然形式有不同，但也能從園內寧靜的環境中感受到那股濃濃的新春氣氛。
上周，蘭蘇園特別邀請了俄勒岡州中華會館的執行董事局成員到園來參觀晚上的賞燈活動。代表中華會館出席的有李汝堯主席、廖懷澤副主席、英文秘書李素英、中文書記甄文玉；代表蘭蘇園的有總監Elizabeth Nye、董事局主席鄭永明、董事許張淑儀。
當晚，到了蘭蘇園的入口，就被那兩幅對聯吸引了，再進園內，看到樹地下還堆有積雪，滿園都掛上了紅燈籠，還有許願樹，真有回到家鄉過春節的感覺。
說是賞燈活動，主角就是湖上的一條20呎長金龍和由本地華人團體華賢勵志捐贈的18呎長彩鳳大燈籠。一龍一鳳瓢浮在湖上，互相呼應，旁邊伴有多個漂亮的荷花燈籠，整個蘭蘇園就被這龍鳳呈祥的吉利喜慶氣場點亮著，成為了場內各人的焦點，只見在場的遊人也禁不住拿出手機，將這漂亮的景色留住。
由於年初一到年初四的大雪，蘭蘇園未能開門，所以蘭蘇園將新年活動延長至3月7日，還未進場參觀的人士，不能錯過這機會！
詳情可到https://lansugarden.org/things-to-do/events/chinese-new-year網頁購票，園內將遵守所有防疫的安全措施，並限制在場人數，所以必需在網上購票預約。同時，進園後是採取單一路線在園內參觀的，並且要記得戴上口罩。
新春開園時間：2月25到28日：由早上10時至下午5時；3月1日至7日：由早上10時至下午4時。
至於晚上的賞燈會，由於極受觀眾的歡迎，一開售就已全滿。