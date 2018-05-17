蘋果今年新機定價仍高昂

蘋果去年推出的iPhone X，銷售低迷，主要原因之一是定價過高，消費者並不接受1000美元高價。之前有消息稱蘋果將會在2018年的新手機中降低價格，不過據行業媒體最新消息，蘋果今年的新手機定價仍然會很高。

今年四月份，蘋果為了慈善捐款的目的，照例推出了紅色版本的iPhone 8手機。而在中國市場，產品發布之後不久，蘋果進行了降價，單價降低了141美元，降價以及紅色外觀使得這款手機受到了中國消費者的歡迎。在iPhone X手機中，蘋果定出了1000美元的價格，這是蘋果手機歷史上的最高定價，但是從市場銷量來看，iPhone X的高定價成為一個不利因素。之前許多華爾街分析師在報告中也將銷售不佳歸結於定價過高。

蘋果手機過去多年的長期定價是650美元，這也成為三星電子等公司效仿的高端手機常規定價，消費者逐步接受。但是1000美元的定價，比這個價格高出了一半，超出了許多消費者的心理預期。

在過去一兩年，蘋果公司開始採取推出低價版產品的模式，這在過去相當罕見。比如在平板電腦中，蘋果推出了定價更低的入門級產品，以便更好在學校市場和搭載ChromeOS的筆記本電腦競爭。財報數據顯示，降價推動了蘋果平板電腦的銷量。

按照這樣的產品定價思路，在今年的三款手機中，蘋果也有可能在液晶版本手機中推出一個比較親民的定價。之前，台灣凱基證券公司分析師郭明錤甚至表示，蘋果有可能會降低到550美元的歷史最低定價。

蘋果手機已經是一個處於下滑通道的產品，2015年的銷量創造了巔峰記錄，隨後兩年下滑，去年重大升級的iPhone X手機並未成為蘋果的大救星，蘋果手機業務多個季度在小幅下滑和小幅增長范圍內波動，一季度獲得了小幅增長。