蘇州政府代表團訪問波特蘭 蒞臨星光下魅力之夜聯歡會 慶祝締結友城關係三十週年

（本報記者俄廣才攝影報導）7月28日晚，波特蘭蘇州姐妹城市協會在蘭蘇園舉辦了『星光下的魅力之夜』聯歡晚會，隆重慶祝波特蘭蘇州締結友城關係三十週年。

波特蘭市市長泰德 惠勒，蘇州市政府代表團團長、蘇州市人大常委會秘書長顧傑，中國駐舊金山總領館副總領事任發強，蘭蘇園執行主任蘇麗金（Lisa James），波特蘭蘇州友城協會主席Robert Fraser等出席晚會並致詞，本市各界嘉賓百餘人應邀出席。

李氏青年龍師團為慶祝晚會做了精彩的舞龍舞獅表演。

泰德 惠勒市長在致辭時表示，蘭蘇園是波特蘭的驕傲，也是兩市友好關係的見證。惠勒感謝為這次慶典做出努力的人們，特別感謝波特蘭蘇州姐妹城市協會為推動兩市友好關係的發展所做出的巨大貢獻。

惠勒說，友城協會幫助我們進一步認識了璀璨悠久的中華文化，豐富了我們這座玫瑰之城文化的多元化，促進了兩市在教育、經濟、商貿往來方面的廣泛與深入地合作，幫助優秀的國際企業投資波特蘭，為兩市未來友好關係的持續發展奠定了良好的基礎。

惠勒指出，由於大家的共同努力，波特蘭與蘇州未來幾代人都會享受到我們今天的付出。

蘇州市人大常委會秘書長顧傑在致辭時表示，感謝波特蘭蘇州姐妹城市協會的邀請與精心安排，讓代表團一行有機會在歡樂的氛圍中與各界朋友相聚一堂，慶祝兩市締結友城關係三十週年。

顧傑指出，三十年是一個契機，我們借此機會回顧歷史、展望未來。相信在雙方政府的努力和友城協會一如既往的大力支持下，我們在文化等多領域的交流將會更加深入。

任發強副總領事在致辭表示，蘇州與波特蘭市締結友城關係三十年來，在多個領域內的合作均卓有成效。特別是今年四月份波特蘭市長惠勒率政府代表團成功訪問蘇州，進一步鞏固了兩市友城關係，雙方在創新科技、環境規劃與保護等方面合作潛力巨大。

任副總代表駐舊金山總領館，感謝波特蘭蘇州姐妹城市協會及各界友人為增進中美兩國人民友誼所作的貢獻。

慶祝晚會上，蘇州昆曲表演大師王芳，青年昆曲演員胡希茜，蘇州民族管弦樂團琵琶演奏家鄧書宜，古箏演奏家王于真，以及波特蘭歌劇院的藝術家們在慶祝晚會上進行了精彩的表演。

中國影雕藝術家李雅華藝術作品展及拍賣會也在慶祝晚會上同時舉行。李雅華製作了波特蘭前市長維拉 凱茲的肖像，並將其贈送給了蘭蘇園，以此紀念這位籌建蘭蘇園的創始人。

為慶祝兩市締結友好關係三十週年，蘇州刺繡大師周海雲特別設計、製作了帶有波特蘭市花玫瑰，和蘇州市花桂花的藝術作品，並將其贈送給了波特蘭市市長泰德 惠勒。

晚會上，波特蘭蘇州姐妹城市協會主席Robert Fraser為在商貿、文化、教育等方面做出突出貢獻的Mark Spencer酒店、蘭蘇園、Hosford中學頒發了獎狀。波特蘭蘇州姐妹城市協會理事Andre Wang，為波特蘭州立大學中國留學生Shen Qu頒發了2018至2019年度獎學金。

任發強副總領事在接受本報採訪時表示，蘇州波特蘭友城關係源遠流長、成果豐碩，極大豐富了中美關係、中國與俄州合作內容，為推動兩城經濟發展起到了積極作用。

以耐克公司為例，耐克早在1996年就在蘇州開設工廠，2011年，耐克在亞洲最大的物流倉儲中心落戶蘇州太倉。2017年，耐克在中國的銷售額超過了40億美元，是美國之外的最大市場。而銷往世界各地的、在中國生產的耐克產品，又有超過40億美元的銷售額。

任副總指出，特別是在目前中美貿易戰的陰雲之下，地方之間的交流尤為重要。我們將一如既往地希望通過平等協商，與美方尋求解決貿易爭端、創建合作共贏的途徑。

蘇州外辦副主任李文輝在接受採訪時表示，蘇州波特蘭兩市之間不僅有共同點，也有許多可互補的方方面面。今年早些時候惠勒市長率領大型政府商貿代表團訪問蘇州，顯示出希望長期合作的良好意願。從對外交往部門的角度來看，未來將著重利用雙方豐富的資源優勢，推動旅遊發展以密切民間的交流，加深了解，以更有效地促進其它領域內的深入合作。

李文輝認為，目前中美之間的貿易摩擦，不可避免地對雙方的經濟產生負面影響，但這並沒有影響到我們兩市之間的非常友好的合作關係。從市級層面來思考，我們還將繼續堅定不移地和美國加強各方面的往來與交流，只有合作才是未來發展的大方向。

據了解，為了慶祝兩市締結友好關係三十週年，蘇州民族管弦樂團於7月27日、28日連續兩天，在波特蘭州立大學林肯劇場演出《華樂蘇韻》音樂會。

7月27日，蘇州政府代表團在波特蘭市政廳舉辦了題為《偉大征程 創意蘇州》的主題海報邀請展。

波特蘭市長泰德 惠勒，蘇州市人大常委會秘書長顧傑，波特蘭蘇州友城協會主席Robert Fraser，蘇州外辦副主任李文輝等出席開幕式並為邀請展剪綵。

7月28日，波特蘭市長惠勒與蘇州市人大常委會秘書長顧傑在霍伊特植物園共同栽下一棵刺桂樹，象征兩市友誼如同桂樹一樣香遠益清，常開常新。

波特蘭市還將國際玫瑰實驗園內的一塊玫瑰花圃捐贈給蘇州，希望兩市的友好合作就像美麗的玫瑰一樣，能夠在更寬廣的領域綻放出鮮艷亮麗的花朵。