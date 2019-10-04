藍進應邀參加建國七十週年國慶觀禮

『祖國繁榮強盛是海外華人的驕傲』

（本報記者俄廣才攝影報導）10月1日，俄勒岡中國理事會執行主席藍進先生應邀出席了慶祝中華人民共和國建國七十週年閱兵觀禮活動。

期間，他從觀禮台的視角拍攝了多幅精彩感人的現場圖片，記錄下了這一偉大的歷史性時刻的經典瞬間。

藍進先生曾於2003年與美國俄勒岡州眾議員理查德森，共同創建了俄勒岡/福建姐妹協會，促成州議會以立法形式確立俄勒岡福建省州聯合議會委員會。2013年創建俄勒岡中國姐妹關係理事會（2018年更名為俄勒岡中國理事會），同年促成州議會以立法形式確立的俄勒岡中國姐妹關係委員會。自2002年至今，組織了由州長、參眾兩院議長帶領的州長代表團以及州議會代表團，十多年來連續對中國進行友好訪問。其通過政治、文化、教育交流等活動加深中美兩國人民的相互理解、促進友好關係的經歷，也成為了在美華人奮鬥發展的縮影。

閱兵儀式結束後，藍進先生接受了本報專線採訪。他表示，與許多海外華人華僑代表一樣，應邀參加新中國成立七十週年華誕系列慶祝活動，深感激動和榮幸。祖國的繁榮強盛是我們海外兒女的驕傲。

今年的閱兵方陣是歷屆閱兵式中最為壯觀的。首先，在方陣中增添了維和部隊、東風41導彈等新的內容和新型戰略核導彈。同時，在方陣的後面還加入了群眾游行隊伍，回顧了新中國成立後從貧窮落後到繁榮富強的艱難歷程，為大家展現了一首流動的史詩，成為整個慶祝過程中最為靚麗的一筆。此外，這次閱兵式還設有20輛禮賓車，特別邀請了老一輩革命家、建設家的後代家屬代表在車上就坐，充分體現了國家緬懷先輩們豐功偉績的懷舊精神。

70年風雨兼程，中國取得了舉世矚目的發展，70年的艱苦奮鬥、拼搏與創新，造就了今天繁榮強盛的中國。

藍進先生指出，近年來大多華人在美國已融入主流社會，並與各族裔民眾和睦相處。他們融通中美文化，熟悉兩國政治、經濟現狀，希望而且願意推動中美關係的全面拓展，是中美關係發展尤其是人民之間友好交往的天然橋梁，而中美關係在各個方面的健康、穩定發展也將使他們受益匪淺。海外華人應充分發揮其優勢和特長，積極推動中美關係的穩定發展，增進相互信任造福於兩國人民。

藍進表示，將謹記祖國給予的榮譽，以實際行動回饋祖國的厚愛，為中美關係的穩步發展做出自己的貢獻。（專欄圖片由藍進先生提供）