蔬菜水果短缺将至？新鮮農産品部門新冠病例激增



繼肉品加工廠成爲新冠病毒“聚點”之後，又有報道稱，新冠病毒也開始在蔬菜和水果包裝工人中蔓延。美國官員對此感到擔憂。

越來越多的肉類和家禽加工廠工人感染新冠後，CDC上月發布的一份報告稱,這些工人的工作條件”可能導緻高SARS-CoV-2的傳播風險。”一些農業工人現在擔心，新鮮農産品部門很快就會成爲下一個新冠病毒熱點。

路透社對衛生官員提供的官方數據進行審查後發現，截至上月底，華盛頓州雅基馬郡（Yakima）的農場工人中有600多人确診新冠。

對此，六個水果包裝廠的工人舉行罷工，抗議未提供充分保護的工作條件。

截至6月10日，亞基馬是美國西海岸人均感染率最高的地區，已知新冠病毒确診病例爲4834例。

南部的一些工人也遇到了類似的情況。在加州蒙特雷郡（Monterey），衛生部門稱，截至6月5日，247名農業工人确診，占該郡所有病例的39%。

在此之前一個月，克恩郡（Kern）格裏姆威農場的員工馬丁·巴卡（Martin Baca）死于新冠病毒并發症。

巴卡的家人說，這位53歲的叉車司機在工作時感染了病毒，但其公司——世界上最大的胡蘿蔔生産商稱不能确定巴卡是在哪裏感染的。

不願透露姓氏的巴卡的同事胡安(Juan)說：“他們發表了一些聲明，讓雙方保持6英尺的距離，但你們要把箱子搬到同一個托盤上時，這基本上是不可能的。”

胡安還說:“很明顯，你将會和同事離得很近。”他的新冠病毒檢測也呈陽性，但沒有表現出任何症狀。

密歇根州國會參議員、民主黨人斯塔伯諾(Debbie Stabenow)擔心，随着蘋果和櫻桃等水果進入收獲季節，農場工人可能面臨更高的風險。

5月26日，她提出了一項法案，将以資助新冠檢測和購買防護設備的方式，向企業提供資金，幫助它們升級機器，改善工作條件。

參議院農業委員會資深成員的斯塔伯諾告訴路透社：“你們可以提前預防這一切，這是肉類加工業沒有做到的。”

她補充說:“保護我們的供應鏈的最好方法是保證工人的安全。”