蒂勒森信守與特朗普的承諾留任國務卿

（綜合報道）在特朗普即將前往拉斯維加斯之際，國務卿蒂勒森針對近日有報道稱他和特朗普關係緊張而召開了一場新聞發佈會。

蒂勒森説：「特朗普總統的外交政策目標打破了我們國家民眾傳統的思維模式。我們的工作是要代表美國人實現成果。」

「我們是一個團隊，取得了一些成果。特朗普愛這個國家。他把美國和美國人的利益排在第一位。他很聰明。他強調結果，併為此負責。」

報道稱副總統潘斯曾介入協調希望蒂勒森留任。不過蒂勒森稱潘斯從沒有勸他不要離開。

蒂勒森説：「副總統從沒有勸過我讓我留任國務卿，因為我從沒考慮過離開。」

特朗普也在蒂勒森發佈會後發推特斥責媒體。他寫道：「媒體報道被蒂勒森和潘斯否定了。它是假新聞。它應該向美國道歉。」

潘斯的通訊主任賈羅德·阿根也在推特上回應。他説：「副總統可以確認並沒有和國務卿討論國務卿可能的離職問題。所有相關報道都是錯誤的。此外有關副總統質疑聯合國大使黑莉的消息也是錯誤的。」

此前，蒂勒森與特朗普存在許多意見分歧。上週末，蒂勒森希望與朝鮮及朝鮮領導人開展外交關係。但特朗普隨後發推特駁斥稱：「想要與小火箭人談判是浪費時間。」小火箭人是特朗普給金正恩起的綽號。

NBC也曾報道蒂勒森稱特朗普是「白癡」並稱特朗普公開破壞自己的外交政策。

有媒體問蒂勒森是否曾稱呼特朗普為「白癡」時，蒂勒森沒有直接回應。

蒂勒森説：「我在這裡並不想理會這些廢話。我不想成為讓行政團隊分裂的因素。」