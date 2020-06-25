葛蘭素史克緊急召回兒童止咳糖漿



（綜合報導）美國知名制藥公司葛蘭素史克（GSK）和美國食品藥物管理局（FDA）宣佈，由於存在過量服用風險，三批兒童止咳糖漿被批准召回。藥品中高劑量的羅維他星會抑制呼吸，從而可能危及生命。這三批被召回的止咳糖漿是兩種藥品，其中兩批是兒童羅比他氏(Robitussin)蜂蜜止咳糖漿，一批是溴苯那敏(Dimetapp)兒童感冒咳嗽糖漿。

葛蘭素史克（GSK）表示，有問題的批號為02177（到期：2022年1月）和02178（到期：2022年1月）的蜂蜜止咳糖漿；以及批號為CL8292（到期：2021年9月）的感冒咳嗽糖漿。

據悉，這三批糖漿均隨配藥杯一起裝運，但出現問題的是這些配藥杯缺少10mL測量標記，只有20mL標記，而這與正確的藥量說明不符。GSK和FDA警告，如果護理人員分配藥水不注意，就有可能意外用藥過量。

藥品中高劑量的羅維他星會引起幻覺和欣快感，這種藥物有時會被濫用，它還會抑制呼吸，從而可能危及生命。過量的糖漿則可能導致孩子的呼吸減慢，使其噁心或引發嘔吐，導致幻覺，精神爆發甚至癲癇發作。

在葛蘭素史克公司召回之際，正是兒童高發感冒的季節。

FDA曾多次警告，父母不要以成人藥量給兒童服用，避免用藥過量風險。在2018年，FDA甚至勸告父母，對於由病毒引起的普通感冒，最好讓疾病順其自然，通過休息來增強孩子的自然免疫系統，如果孩子有睡眠或呼吸困難，請服用止咳糖漿。

另一方面，在新冠大流行之際，持續性咳嗽也是冠狀病毒的症狀，儘管該病毒通常在兒童中表現為胃部不適和腹瀉。若父母懷疑孩子患有新冠應致電醫療保健提供者，為孩子提供適當的護理，服用止咳糖漿並不是治療方法。