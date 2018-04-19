著名鋼琴家Melvin Chen五日PSU演奏一場

並與本地鋼琴家Susan Chan分別舉行大師班

喜愛鋼琴或是學生們 實不容錯過這機會

（本報訊）波特蘭州立大學音樂系經常舉辦史坦威鋼琴音樂會，邀請不同的鋼琴大師到來演奏並為本地學生舉辦大師班，指導學生們在鋼琴學習方的技巧。

最近一次的史坦威鋼琴音樂會於四月五日舉行，今次邀請到耶魯音樂學院鋼琴系教授Melvin Chen（陳意超）到來演奏。

Melvin Chen 出生美國田納西州的Nashville，父母來自台南，Melvin Chen本身除了是茱莉亞（Juilliard）音樂院鋼琴與小提琴雙碩士學位的音樂家，同時也擁有哈佛大學化學博士學位。Melvin認為，當學生有了文科和理科的基礎之後，在思考音樂上會更加 有創造力。所以當他出任巴爾德(Bard College)音樂學院副院長時，就倡導雙主修學位，這使巴爾德音樂學成為了美國第 一所要求學生需要修習雙學位的學 校，也就是說，在音樂之外，還必 備另外一項學科主修。

Melvin Chen多次在耶魯大學內舉辦大師班，得到不少學生和家長的歡迎，有家長甚至帶著學習鋼琴的孩子坐飛機遠道參加大師班。

被譽為學霸的Melvin教授，在一次大師班後解答家長們應如何看待孩子們最不喜歡的練琴環節時，他告訴大家彈琴從小開始一定要刻苦，長大後你就可以不用太吃力進步。他說如果你真的熱愛鋼琴的話練琴一定會擠出時間，每天比別人早起2個小時不斷的練琴。他建議在成長期家長對孩子一定不能“心軟”。

今次波特蘭市的樂迷有幸能親睹這位出色的鋼琴家風采，波特蘭州立大學音樂系負責史坦威鋼琴音樂會安排的華裔鋼琴教授Susan Chan(陳少艿)，今次亦將與Melvin Chen 一起為本地的學生舉辦鋼琴大師班，歡迎所有有興趣在鋼琴技巧更進一步的學生們參加，免費入場。

Melvin Chen將會在演奏會中演奏舒曼（Schumann）、李斯特（Liszt）及 楊納傑克（Janacek）等音樂家的作品。

Melvin Chen 演奏會：5月４日 下午七時半

Lincoln Recital Hall 票價$10 – $25

免費鋼琴大師班：

Melvin Chen 大師班：5月5日，下午七時至九時

Susan Chan大師班：5月6日，下午二時至四時

地點：Lincoln Recital Hall（波特蘭州立大學內）1620 SW Park Ave, Portland