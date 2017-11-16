著名運動服品牌因安全問題　考慮關閉市中心商店



（本報綜述）在市中心開業只有一年的著名運動服哥倫比亞Columbia ，將在未來三個月內決定會否關閉新店，主要原因是太不安全了。

根據該店的員工表示，經常發生有人走入店內生事和偷竊，令人驚嚇；加上汽車竊案頻生。甚至有店員表示感到生命受到威脅。

記得去年的11月1日，波特蘭市長惠勒參加了哥倫比亞店旗下的Sorel 品牌總部的開店慶祝會。這新店位於哥倫比亞店的零售店對面。

哥倫比亞的總裁 Tim Boyle在接受記者訪問時表示，我們明白到這是一個城市的環境，我們曾經想過這是一個好機會，設新店在此，承接著千禧一代的年輕購物群。但結果，我們卻要先保障員工的安全。他又指出，一年前他無懼本市的遊民問題，選擇在此開新店，因為他信任新任市長惠勒的能力，他說是市長給我們信心，他能解決遊民問題。

一向支持市長的Boyle上周與市長會面，談及到他所擔憂的，他說：我仍然是支持市長的，但目前我們所遇到的問題是關乎50名員工的安危，如果我們不能保證新店位置的選擇是對的，那麼我們就應考慮遷離這環境。