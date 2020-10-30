萬聖節遇上藍月亮　今次賞不到月就要到2039年

沒有搗蛋拿赯果 介紹您一些安全萬聖節活動

（本報綜述）萬聖節又到了！今年因疫情關係，衛生局和州長早就呼籲民眾今個萬聖節不要到處敲門拿糖果，也不要開派對。那一年只能穿一次的服飾也怕不能派用場了？

雖然今年有很多萬聖節活動被取消，但仍有這些安全萬聖節活動，可讓你穿起服飾萬聖一番！！

－ 橡樹遊樂場（Oaks Park)穿越鬼屋之旅 － 至11月1日

遊樂場內將佈置成一個恐佈的鬼屋，結合新的嚇人技巧和戲劇的影像佈局，為觀眾帶來全新且創新的恐佈經歷！您只要一家人坐在車內，以自駕遊的形式參加，保證有安全，有社交距離。須事先購票 https://scaregroundspdx.com/。 因為在場人數的限制，很多時段很快已滿，估計11月1日（星期日）還有票。

－ 俄勒岡動物園（Oregon Zoo）至11月1日 每天由9am至4pm

動物園歡迎2至12歲兒童穿起服飾到來參加特備的尋寶遊戲，需預先購票。因安全理由，孩子不能像以往一樣到處尋找糖果，但在完成尋寶遊戲後可付3元領取一袋預先準備好的糖果，又或可在購票時預訂。詳情或購票可到 https://www.oregonzoo.org/events/howloween-0

－ The Fear PDX 至11月1日

這是波特蘭市其中一個極受歡迎的鬧鬼景點之一，在疫情下，每半小時一場，有人數限制來確保有六呎的距離。門票由30元至58元不等，地址：12301 NE Glisan St，網址：http://fearpdx.com/covid/。

－ 萬聖節溜冰

Rose City Rollers與Lloyd Center合作在室外環境中提供經典的溜冰場氛圍。分日間和晚間時段，有服飾比賽，DJ音樂，還有足夠的空間伸展。開放整個停車場讓溜冰者暢溜。風雨無阻。

30日：下午6-9點；31日周六：上午10時至晚上9時；門票20元（包括裝備），門票10元（自攜裝備），門票有限，必須提前在 merctickets.com/109213166/halloween-skate-pop-up 購買。

－ Gresham Station 購物商場 10月31日 11am – 3pm

這是一項免費的戶外活動，地址：649 NW 12th St., Gresham，有糖果、有刻南瓜示範、有熱朱古力等，要戴口罩和保持距離。

不少食店均推出萬聖節特色小吃，再來萬聖節口味有雪糕、曲奇．．．．等等，也能加添這節日的氣氛。

美國人喜愛節日，萬聖節是其中之一，就連中央情報局也來與民眾慶祝一番，他們在其官方推特社交平台上發起挑戰，貼出兩張幾乎相同的萬聖節圖片，邀請網民找出多個不同錯處，讓民眾測試自己是否有資格成為中央情的成員。網民反應熱烈，有眼利網民聲稱發現13個差異處。你也來試找吧！

還有，今年最特別的是在萬聖節當天，罕有地可在天空見到“藍月亮”，為這節日增添氣氛。藍月亮並不是指它的顏色，而是指在同一月內出現第二次的滿月，這情況大概每兩年半才會出現一次。而要在萬聖節當天出現滿月的現象，則平均要19年才會出現一次，錯過了你就要等到2039年才能在萬聖節欣賞到藍月亮啦！