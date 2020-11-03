萬聖節起一連3天 新增確診超1,600 今天新增557例 麥縣佔199
（本報綜述）根據州衛生局的數字顯示，在這3天－周末、周日和今天，本州的新增確診病例有超過1,600宗。截止周一（11月2日）全州累計確診病例已到45,978宗，累計死亡人數有692人。
自9月中起，本州的單日新增確診數字一直在飆升，錄得最高是周五的600宗，周六有555宗，周日有524宗，而今天有557宗。衛生官員警告，這數字將以驚人的速度持續上升。
上周，衛生官員說到一個值得民眾關注的消息，如疫情按目前的走勢上升，恐怕到12月中，本州的醫院將再沒床位了。截至上周四，本州的721張重症監護病床，仍有24%可用，其他病床，則仍有14%可用。
如真的沒床位可用時，本州的醫院除了掉動一些當前未使用到的病床外，還可向鄰近社區，甚至是跨州的醫院尋求幫助，以確保患者得到適時的護理。
本月初，位於愛達荷州一家醫院就曾宣布，因為該地區的醫院已住滿病人，他們要將新冠確診病患送往華盛頓州或俄勒岡州診治。俄勒岡衛生局表示，他們已經與愛達荷州的醫院了解情況，目前他們尚未有將患者移到本州的計劃。
在今天的數字中，最高的仍是麥魯瑪縣，出現破紀錄的199宗，其他有較多新增確診病例的有卡加瑪士縣93宗，華盛頓縣71宗，馬里恩縣60宗等。