萬忙稅季中的張丹丹註冊會計師 仍貼心為餐館客戶講解政府援助資訊





（本報訊）每年這時份都是報稅的繁忙日子，特別對提供報稅服務的公司。但今年卻是非常特別的一年，一邊在報稅，政府一邊不斷改稅例，而張丹丹註冊會計師所創立的聯合註冊會計師事務所，仍在萬忙中抽出時間，透過網上會議，一一為客戶講解最近推出的286億美元的餐館振興基金（Restaurant Revitalization Fund）。

周三早上，聯合註冊會計師事務所的餐館客戶踴躍地參加會議，透過螢幕，逐一細心的向客戶解釋。

相信在整個申請的過程中，最困難的莫過於是客戶必須申請DUN和SAM兩個號碼，據了解，張丹丹註冊會計師花了不少時間準備向客戶介紹繁

的申請過程，但在會議的早一天，政府宣佈不用再申請這兩號碼，這樣令到申請的手續變得簡單得多了！

會上亦邀請到在疫情期間經常協助商戶申請各種援助的波特蘭新聞負責人許張淑儀，向客戶講述目前政府有的援助計劃。許太太指出，近日出席與本州聯邦議員的會議中很多人均提及聯邦政府這個基金，其申請的繁複程度已令到極需要幫助的小餐館卻步。但想不到那樣快這問題就解決了。她亦提醒一些拖欠租金的商戶，應留意在4月中上場的第二輪商業租金援助的申請。

張丹丹註冊會計師說，我們華人不應只會交稅，而不去好好利用這些政府的援助計劃來幫助自己的生意渡過這困難的時期。由於很多有關餐館振興基金的細節內容政府還未有定案，但她會與客戶保持緊密聯系，並協助他們的申請。

解說會完結後，參加的客戶都非常積極的發問，不少客戶對今次的視像解說會表示獲益良多。

張丹丹註冊會計師表示，看到不少客戶因英文不通而得不到援助，雖然真的很忙，但為了讓客戶能享受這等政府的福利，她還是願意額外抽時間出來為大家提供這些重要的資訊。據了解張丹丹註冊會計師與她的員工，目前要一星期工作六至七天來應付客人的需要。

張丹丹註冊會計師擁有稅務碩士學位，她能熟練掌握稅法，加上其扎實的稅務專業知識和經驗，帶領她的團對為客戶提供專業的稅務服務，讓客戶輕鬆面對所有稅務上的疑難。