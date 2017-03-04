萃勝工商會舉行慶新春聯歡晚會 王俊明參讚及各界嘉賓蒞臨祝賀

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙萃勝工商支會2017慶新春聯歡晚會，於2月26日晚在紅茶館隆重舉行。

中國駐舊金山總領館科技參讚王俊明、領事朱慶平等總領館官員；美洲萃勝工商總會元老團主席池洪湖，總會總理朱樹榮、副總理鮑志榮；萃勝舍路支會、屋崙支會、沙加緬度支會、羅省支會、市作頓支會等外埠支會元老、會長與代表，以及本埠多家僑團元老、顧問等各界嘉賓三百餘人歡聚一堂場面熱烈。

聯歡晚會在砵崙粵聲社傳統的奏樂、鳴炮，及李氏醒獅團精彩的舞獅助慶中拉開帷幕，王俊明參讚、朱介眉會長為醒獅採青。

會長朱介眉在致歡迎詞時，代表砵崙萃勝工商會熱烈歡迎科技參讚王俊明等總領館官員，總堂首領、外埠及本埠各界嘉賓、朋友們的光臨。朱會長恭祝僑界朋友們在新的一年裏團結合作、攜手共進，為僑社謀福祉，同時預祝中美兩國國運繁榮昌盛。

全美萃勝工商總會總理朱樹榮在致賀辭時，對砵崙萃勝工商支會給予了高度評價。他表示，砵崙萃勝工商會歷史悠久而又充滿朝氣，在歷屆元老及主席的共同努力之下，昆仲團結一致、會務不斷發展，為當地僑社的和諧與繁榮做出了重要貢獻。

朱樹榮總理感謝總領館、以及各友好僑團對砵崙萃勝工商支會的關愛，希望砵崙僑界繼續發揚團結合作的精神，為維護僑社安定、推進繁榮發展做出新的貢獻。

科技參讚王俊明在講話中向波特蘭僑胞恭賀新年，同時感謝砵崙僑界的團結與合作，為中美友好關係的發展做出了努力。

王俊明參讚表示，期望萃勝工商會繼續與本地各僑團一道，進一步發揚愛國愛鄉的優良傳統，為促進祖籍國的建設與發展；為促進中美兩國友好關係的持續深入；為促進中華民族悠久文化的傳承而共同努力。

為表彰砵崙萃勝工商會譚鴻安先生多年以來為推進會務發展所做出的貢獻，全美萃勝工商總會元老團主席池洪湖先生，向譚鴻安頒發了砵崙萃勝工商會「元老獎狀」以及「熱心會務」紀念金牌。

會長朱介眉、副會長梁偉明代表砵崙萃勝工商會，分別向砵崙粵聲社、砵崙中華學校捐贈了善款。

王俊明參讚、總會元老團主席池洪湖、總會總理朱樹榮、副總理鮑志榮、砵崙萃勝工商會元老溫紹廉、會長朱介眉等僑領逐席向各界來賓敬酒。

聯歡晚會上，砵崙粵聲社演唱多首傳統吉慶曲目，顧問溫紹儉、會長朱介眉以及多位外埠來賓演唱了《我的中國心》等愛國歌曲，贏得了與會嘉賓的陣陣掌聲，晚會現場氣氛溫馨而熱烈。