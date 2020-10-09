華裔選民應重視手中神聖一票　為改變現狀發聲 謹記在13日前登記成選民　再在大選日11月3日前投票



（本報訊）今年是大選年，也是遠至世界，近至波特蘭市最多事的一年，在政治層面上一向被認為是啞裔的亞裔社群，應該要重視自己的投票權，利用這一票發出自己的聲音，改變現狀。

今年的選舉最觸目的當然是鬧到滿城風雨的總統；在俄勒岡州則有州務卿、州財政部長、總檢察長、州立法議會等席位；在本州最大城市波特蘭則有選情激烈的市長一位和多項與您和我都有關的民生提案。

對上述每一項的選舉，您都有權用您手中的選票來發聲。但在投票之先，請務必要在本月13日前登記成選民。

華人可以說是世界上最勤勞的民族，華人的優點是腦子聰明、能吃苦，但怕事，只管蒙頭賺錢，卻不敢發聲維護自己的權益，所以，在美國華裔是最被忽略的群體之一。在美的華人經過150多年的艱辛歷程走到今天，現在已有大批華人入了美國籍，實現了他們的美國夢；然而，政治依然是在美華人不敢或不願觸及的領域，這就直接反映在華裔的低投票率上。

參與政治，一種方法是積極地投票，表達對政府決策的意見。第二種方法是，公民也可以直接投身到政治，競選各級議員。但華人要改變自己的政治地位，首先要從投票開始！本報在此呼籲華人選民，請在10月13日前登記成為選民身份，這就可確保選票寄到手，並投出您神聖的一票。

要有投票的資格，必須做足這五個步驟：

一．登記投票：選民登記截止日期為10月13日（星期二）。http://xn--oregonvotes-1x6s4016cn3b.gov/register 進行網上登記投票。

二．接收您的選票：選票將由10月14日起郵寄到您家。如在10月22日之前還未收到，請致電503-988-VOTE(8683)聯繫麥魯瑪縣選舉部或你所屬縣城的選舉辦公室。

三．作出選擇（投票）：在選票中選出您喜歡的候選人和提案。在選擇完畢後，僅記要在選票的回郵信封上簽名。每張選票上的簽名都要經過核對，以確保其與選民登記中的簽名相同。

四．寄回你的選票：有兩種寄回選票的方法，一是郵寄(無需張貼郵票)，但必需於10月27日(星期二)前將選票寄出。二是到任何一個官方選票投遞箱投入選票，截止時間是11月3日晚上8點。

如果你麥魯瑪縣的登記選民，您還可以透過”Track Your Ballot 追踪選票”程式，知道您的選票情况，您先到multnomah.ballottrax.net註冊，然後您就可看到您的選票在何時寄出，也會看到您的選票有否被點算等資訊。

作一名負責任的公民，參加今年的大選投票，立即登記成選民！