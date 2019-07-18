華裔總統競選人楊安澤首訪波特蘭 華裔社區舉行盛大籌款晚會鼎力支持

（本報記者俄廣才攝影報導）7月13日晚，俄勒岡州-西南華盛頓州籌款委員會在波特蘭市中心的Sentinel酒店宴會大廳舉辦盛大籌款晚會，熱烈歡迎首次訪問波特蘭的華裔總統競選人楊安澤。

楊安澤的來訪得到了各界的廣泛關注。當晚，華裔社區以及各族裔民眾逾五百人友情出席，對楊安澤的競選給予鼎力支持。現場樂隊的演奏以及精彩的歌舞表演，令現場氣氛隆重而熱烈。

晚會由西雅圖華裔公主，知名選秀大賽評委田樂樂擔任雙語主持，其女兒Kaila Tan小朋友演唱的美國國歌贏得了全場熱烈掌聲。

籌委會主席黎觀城先生在致歡迎詞時，向積極支持本次活動的各位僑領，籌委會共同主席以及各屆朋友，向參加演出的藝術表演家以及眾多台前幕後的義工們表示最誠摯的感謝。

知名企業家、慈善家Sandy Chau從舊金山專程前來並在晚會上演講，為楊安澤助選造勢。

總統競選人楊安澤在演講時首先感謝波特蘭華人社區的支持，並感謝組織本次活動的籌委會以及華裔社團和各界友好人士。他表示，非常渴望來波特蘭市，因為他知道這裡有許多支持他的民眾。能夠成為首位競選美國總統的華人，他引以為榮。

楊安澤指出，2016年特朗普上任後，為美國帶來了不少負面的影響。他深信當時有不少亞裔人士因為會減稅而投了他一票。他指出，在美國成千上萬的亞裔人士大多對政治不感興趣，他們的特點是參政少、投票少、捐錢少。但今晚在波特蘭的情況卻不一樣。楊說：「如此規模、如此熱烈的籌款大會令他感到振奮。」

楊表示：「你們已經證明給了美國人社區，亞裔的捐款亦可達到高層次，我們可以生活得有素質，我們可以參選總統，這個國家需要我們走出來！」

他鼓勵亞裔參政，目的是要告訴大家，亞裔人士與普通美國人無異。要改變現況，大家一定要有所行動，包括參政和投票。

據統計，全美有超過1,800萬觀眾收看了6月27日總統候選人的第二場電視辯論。節目播放後，有數百萬選民好奇：「站在前副總統拜登（Joe Biden）旁的人是誰？」，之後有過百萬人上網搜尋，最終知道這就是「楊安澤」。

楊安澤說：「作為一個國民，一個社區，我們要了解這國家的情況。首先是經歷巨變的經濟情況，第二是科技的進步已大大改變了我們的生活方式。」楊幽默地比喻自己與「特朗普相反」，「我是亞裔，而且數學很好！」他表示，當涉及到科技和經濟時，應該有不少人會認為他的見解可能更是可靠的，因為這一切均與數字有關。

目前，支持楊安澤競選活動的人數和捐款數目在節節攀升，這使得他已有資格參加今年九月份和十月份的辯論。楊表示，相信有著大家的支持，在2020年，我們能將這些重要的民生議題傳達到華府。

籌款晚會於當晚九時三十分許落下帷幕。

逾五百人共同出席，除去各項開支，晚會共籌得捐款超過三萬三千美元。這或將成為波特蘭華人社區有史以來最大規模的參政議政活動。

籌委會主席黎觀城先生在接受採訪時表示，2018年9月他第一次與楊安澤見面即留下了深刻印象。今年2月建立了波特蘭微信群支持楊競選，群內共有200多人參與。與此同時，全國範圍內的華裔社區多在支持楊安澤，並且發起了草根捐款活動。

今年三月份籌委會與楊的競選團隊聯絡，策劃楊安澤來訪美西的波特蘭與西雅圖，幾經易期終於成行。

黎觀城指出，本次活動參與人數的規模遠超出預期，這得益於社區僑界、商號、公司及個人的慷慨支持，表明華裔民眾參政議政意識在不斷提升，將對促進本地僑社團結合作起到積極作用。

晚會結束後，美國各地僑界紛紛致電、來信表示祝賀，感謝波特蘭僑界在支持楊競選方面起到的表率作用。黎觀城表示，籌委會將繼續跟蹤、關注競選的進展情況。楊安澤有著很大的潛力，希望保持高漲的士氣繼續努力。不管他的競選走到哪一步對我們來說都會是一份欣喜。