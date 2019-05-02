華裔總統候選人楊安澤5月25日到波特蘭市 在紅茶館進行競選籌款晚會

（本報訊）美國歷史上第一位以民主黨候選人身份參與總統大位之爭的華裔人士楊安澤（Andrew Yang）將於5月25日造訪波特蘭市，並在紅茶館舉行競選籌款晚會。主辦單位盼華人踴躍參加，票價由$50起，詳情請聯系：黎觀城，電郵： *protected email* ，電話：(503) 888 8196。

自從宣佈參選後，楊安澤已經走訪了多個州與社區民眾見面，很多華人在聆聽了他的演講後都深為他的勇氣和理念而打動，並在華人社區發起「一人一美元，送楊去辯論」捐款活動，以助楊安澤一臂之力。

楊安澤提出我們要關注真正的「人」而並非「國家」，以「人性至上」（Humanity first）為競選口號，主張聯邦政府每月給每個18至64歲的美國人，發放1000美元的「自由紅利」（Freedom Dividend），來對抗科技帶來的失業潮，為的就是能讓每個人，都能過上最起碼的穩定生活。

他在演講中曾提到，特朗普之所以當選，是因為他找准了美國的問題：產業工人的衰落。但是他找對了問題但是卻找錯的答案。產業工人的衰落不是因為全球化更不是因為移民，而是因為科技的進步。隨著機器代替人工，大量失業人群湧現卻找不到替代的工作。最後他們只能拿著鐵鍬堵市議會阻止自動行駛卡車進入自己的城市。他認為這是美國一個巨大的定時炸彈。

出生於紐約州的楊安澤今年44歲； 他的父母都是從台灣去的移民。楊安澤在布朗上大學，學習經濟學和政治學，在哥倫比亞大學獲得法學學位。他當過律師，創辦過非盈利機構，最終成為一名成功的企業家。2017年11月6日，楊安澤宣布競選美國總統。目前他和他的妻子、兩個兒子居住在紐約市。

楊安澤先生是五十年來首位華人兢選美國總統，他的參選理念是說出了美國社會存在的真正問題，如道出是「技術」取代美國公民工作，而不是移民，也可期望楊先生為在美華人發聲。