華裔畫家鐘永雄作品 在藝術大道畫廊展出

(本報記者俄廣才攝影報導)華裔畫家鐘永雄與本地藝術家作品聯展開幕式,於上週起在溫哥華市中心的藝術大道(Art on the Boulevard)畫廊舉行。

本屆聯展共展出了二十位藝術家的油畫、水彩畫、雕塑、攝影作品近百幅。

鐘永雄的水彩畫《雪後的黃昏》、《寧靜》、《平靜的倒影》、《不同的角度》、《甜橙子》等,共25幅作品參展,在本屆展覽中佔有較大比例,其中水彩畫《寧靜》等作品已經售出。

開幕式上,他的許多「粉絲」慕名前來觀賞,並向這位才華橫溢的藝術家贈送鮮花表示祝賀。

畫家鐘永雄出生於中國廣東,12歲時移民美國。曾讀於紐約知名的音樂與藝術學校拉瓜迪亞高中(La Guardia H.S. of Music and the Arts)。後就讀於紐約普拉特美術學院(Pratt Institute),主修插畫與藝術史。

在藝術學院時,迪士尼動畫電影公司選擇了鐘永雄以及全國各地的十四名大學生在他們工作室進行短期培訓。畢業後,他在Disney Animation Studio in Florida迪斯尼動畫工作室實習,後在紐約的一家MTV動畫工作室擔任故事板藝術製作,負責背景設計和配音。一年後,他重新加入迪士尼動畫電影公司,並從1995年開始從事動畫電影。

鐘永雄在迪斯尼動畫公司工作了14年,期間參與了迪斯尼公司十多部動畫電影的制作,包括:《公主與青蛙》、《木蘭》、《人猿泰山》、《風中奇緣》、《大力神》等。2009年,鐘永雄移居俄勒岡州專注於傳統繪畫,題材多表現風景、人物、靜物等。

他從許多不同的藝術形式中獲得啟發,對顏色和光線以及光影描述的方式著迷。他首先所重的是繪畫技法、色彩和構圖,其次是通過這些來表達和傳遞他的情感。其作品曾獲得許多獎項:Best of Show at Plein Air Wasington County in Hillsboro,Best of Show and City Purchase Award at Plein Air。A Chronicle of Lake Oswego,Best of Show at Umpqua Plein Air,Olympic National Park,Superintendent’s Award at Paint the Peninsula等等。

鐘永雄認為,「如果能夠通過我的作品來傳達自己的情緒,這個過程本身已經給了我創作上的自由和成就感。它讓我懂得了是什麼在激勵著我,是什麼讓我感動,是什麼能使觀賞者產生共鳴。」

溫哥華藝術大道畫廊展覽時間:11月3日至12月30日;星期二至星期六上午10點至下午5點;地址:210 W Evergreen Blvd, Suite 300 Vancouver, Washington 98660;聯絡電話:360-750-4499。

鐘永雄個人藝術作品展《Experience Nature Through Plein Air Painting》,將於2018年2月在Hillsboro 的Walters文化藝術中心舉行,歡迎各界朋友關注。

欲了解鐘永雄藝術作品的更多信息,請訪問網站www.yonghongzhong.com。