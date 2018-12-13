華裔樂手跨文化手法提前為住院兒童帶來聖誕歡樂

（本報特約記者彭振生攝影報導）一所非牟利的音樂組織Music Fusian NW於上週五(十二月七日)於OHSU Doernbecher 兒童醫院舉辦了一埸節日慈善音樂會，為院內的病人、家屬、醫生、護士們及其他工作人士帶來節日氣氛的音樂演奏。先欣賞到是幾位兒童音樂家的各種樂器演奏，如鋼琴獨奏、合奏、小提琴、大提琴等等。接著是較年長的青年哥哥姊姊的結他、古箏演出等；由古箏奏出的西方或聖誕樂曲如Amazing Grace, Silent Night 真的別具韻味，令人悠然嚮往～ 也帶出他們辦會宗旨—— 東西滙聚。 他們大多正是學習音樂的孩子，也有他們的導師陪同演出。最後，各表演者和導師們合唱一曲We Wish You a Merry Christmas，演奏會完滿結束。看到在場人士的投入歡樂和陶醉表情，還有對表演者讚歎和熱烈掌聲，已可肯定Music Fuasian 是次活動籌辦得非常成功！

Music Fusian NW 於今年七月未由數位志同道合的音樂人所成立由鄺敏菁主導下的五位音樂人成立，成員包括Kathy Charles, 粟海華，Eric Einspruch和林傑瑞。 目的在於鼓勵東西方音樂的交流和融匯，為各個水準的音樂人士提供表演交流機會；以音樂服務大西北地區，慶祝文化的多元化。據知，是次活動是Music Fusian 的第一次大型演出。除了音樂Fusian成員的籌備，還有Roger Young先生的鼎力支持。亦是Doernbecher兒童醫院第一次有此類型的音樂表演。意想不到雙方的第一次可謂非常完滿。