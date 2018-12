華裔樂手跨文化手法提前為住院兒童帶來聖誕歡樂

(本報特約記者彭振生攝影報導)一所非牟利的音樂組織Music Fusian NW於上週五(十二月七日)於OHSU Doernbecher 兒童醫院舉辦了一埸節日慈善音樂會,為院內的病人、家屬、醫生、護士們及其他工作人士帶來節日氣氛的音樂演奏。先欣賞到是幾位兒童音樂家的各種樂器演奏,如鋼琴獨奏、合奏、小提琴、大提琴等等。接著是較年長的青年哥哥姊姊的結他、古箏演出等;由古箏奏出的西方或聖誕樂曲如Amazing Grace, Silent Night 真的別具韻味,令人悠然嚮往~ 也帶出他們辦會宗旨—— 東西滙聚。 他們大多正是學習音樂的孩子,也有他們的導師陪同演出。最後,各表演者和導師們合唱一曲We Wish You a Merry Christmas,演奏會完滿結束。看到在場人士的投入歡樂和陶醉表情,還有對表演者讚歎和熱烈掌聲,已可肯定Music Fuasian 是次活動籌辦得非常成功!

You might also like...