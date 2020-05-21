華盛頓縣和卡加瑪士縣準備重開 麥魯瑪縣仍未有重開日期



自上周州長批準全州36個縣的31縣由15日可進入首個重開階段後，似乎未能重開的縣城都感到一股要早日重開的壓力。特別是大波特蘭地區所在的三個縣城，民眾已顯得不耐煩，做生意亦希望早日回復正常。

組成大波特蘭地區的三縣是俄勒岡州人口最多的地方，當然這三縣的重開對全州經濟甚至是勞動力都會有很大的影響。三縣在重啟經濟一事上一直緊密的合作，希望三縣在差不多時間重開。但現實似乎不可能。

三縣城未有申請重開最主要的問題是追蹤病源的人手不足。

卡加瑪士縣是三縣中首個提出重開申請的，在周二的會議中官員一致通過重開，並已於周二晚向州長遞交了申請，卡縣的追蹤人員已由7人增至25人，並繼續在招聘中。卡縣表示在州長的七項重開要求中，他們已做到了四樣，其餘不足的包括未有足夠的個人防護裝備、未有隔離設施，但縣政府仍在努力，而進度亦非常好，希望能獲批並盡早重開。

而華盛頓縣亦在周二的會議中通過重開的決定，並會在周五遞交申請，目標重開日期為六月一日。

據了解在早前獲批的31個縣中，有一些都是未能完全達到州長的七個重開要求。卡加瑪士縣和華盛頓縣均承認仍未能達到重開的所有要求，但希望州長能如對待其它未達標的縣城一樣，對他們寬鬆處理。

至於麥魯瑪縣，卡弗瑞縣長在上周已說過麥縣沒有足夠的撥款來做到重開的標準。麥縣政府在周三下午舉行的記者會上強調，因為麥縣人口佔全州的20%，而且擁有最多的族裔和大部份的露宿者，所以需要更多的時間作好準備，並且在重開時必需要做到公平，能多方照顧到有色人種社區，包括聘用能說多種語言的追蹤人員。有記者問能否說一個大約的重開日子時，官員引援縣長所說，縣民必需要相信縣政府已全速向著重開目標進發，並強調重開必需要是安全的；同時縣政府已增加了透明度，讓民眾了解工作的進度。

另外，上周不獲批重開的Marion和Polk縣亦已再次遞交申請，並在周三下午獲批，兩縣的商舖將於今個周五（22日）重開。根據州政府的資料，上次不獲批重開是因為該縣的確診住院率增加了，同時有40%確診個案未能追蹤到源頭。