華盛頓縣加強執法 嚴打開車分心司機　罰款260元

（本報訊）俄勒岡州早在10月一日起已正式實施新例，嚴抓開車分心的司機。新法例下，司機在行車時，絕對不能用手拿著任何電子物件，包括手機、平板電腦、導行器及手提電腦等電子器材，甚至是觸摸一下都屬違法，這包括按出地圖、查看社交網頁等。就算車子在紅燈前停下來，亦如此，否則會被撿控。新法實施已超過一個月，成效如何？根據警察部門的消息，一邊行車一邊用手機的司機仍大有人在。上周四，華盛頓縣多個部門的執法人員聯手進行一次特別行動，在Canyon Road及TV Highway 一帶捉拿違規司機。比弗頓警察部門發言人Mike Rowe表示，他們在新法實施的首15天，他們都著重教育市民，目前則要嚴厲執法。Mike 指，司機如要打電話，最好是先將車停在一邊。他又說：在駕車時，請司機們抬起頭，手要離開手機，短訊和打電話都是可以等的，不值得因要快而造成意外，甚至是導致他人死亡。華盛頓縣警局在數星期前亦有過同樣的打擊行動，一共截停了104輛汽車，其中有74宗個案均與邊開車邊用手機有關。罰款方面，首犯罰款260元，再犯罰款提升至435元，三犯則是輕罪，你可能面臨罰款2,000元和監禁六個月。多次違規司機將可被罰款6,250元及監禁一年。司機們應該考慮是否值得為了發短訊和打電話而被罰，甚至要坐牢。