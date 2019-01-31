華盛頓州超38人確診麻疹 州長宣佈緊急狀態

（綜合報導）截至發稿，華盛頓州共有38例麻疹確診病例，另有13例疑似病例，這一疫情以促使州長英斯利（Jay Inslee）宣佈國家進入緊急狀態。

英斯利在宣佈緊急狀態時說：“麻疹是一種高度傳染疾病，對小孩子來說可能是緻命的。”他提醒這些病例會給公共健康帶來“極端風險，並可能很快蔓延到其他縣”。

宣佈緊急狀態後，將允許各機構和部門使用州府資源，“盡一切可能幫助受影響地區”。

位於華盛頓州南部的克拉克縣（Clark）有38例麻疹病例，該縣與俄勒岡州波特蘭隔河相望。官員稱，其中34例病患未接種過麻疹疫苗，其他四個未經核實。在病患中，大多數是1至10歲的兒童。

由於克拉克鄰近俄勒岡州波特蘭，有媒體指，這是盛頓和俄勒岡州兩個州麻疹疫情同時爆發。

麻疹是一種傳染性病毒，通過咳嗽和打噴嚏在空氣中傳播。症狀包括高熱、全身皮疹、鼻塞和紅眼等症狀，通常在兩到三周內無需治療就會消失。根據美國疾病控制和預防中心的數據，每1000名患麻疹的兒童中就有一人會死於並發症。

有媒體稱，美國華盛頓和俄勒岡州兩個州麻疹疫情爆發，究其原因僅僅是父母選擇不給孩子打麻疹疫苗。

在美國，根據聯邦州立法會議要求兒童入學時接種疫苗。不過，有18個州允許父母不給孩子接種疫苗。俄勒岡州和華盛頓剛好是允許個人信仰疫苗接種豁免的其中兩個州。