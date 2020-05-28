華州溫市所在克拉克縣喊停第二階段重啟申請



華盛頓州南部溫哥華市所在的克拉克縣（Clark），原定在周五申請第二階段重啟，但卻因為縣內的Firestone Pacific Food食品工場爆發新冠疫情，該縣暫停第二階段重啟申請。

據了解，克縣在周五遞交了申請的數小時後，就傳來了這壞消息。據縣衛生官員，該水果工廠有38名員工確診，最少兩人是克拉克縣居民，有一人需入院治療。這是大波特蘭地區中，與護理中心無關的最大宗集體感染個案。

衛生局在上周二已與工廠聯系，並要求停止全線生產，以免再擴大病毒在工人之間的傳染；同時亦與該工廠合作，按照疾病控制中心（CDC）的新指南提供幫助。工廠內約170名工人由上周五起陸續接受病毒檢測，到周二宣佈有84人確診，其中有69人是員工，另有15人是病毒接觸者。所有確診者全部已進行居家隔離。

克縣衛生局表示，在上周二該工廠發現有3宗確診病例，並要求該廠麻上關閉，而衛生局則馬上進行追蹤，結果發現該工廠是疫情爆發中心。同時其內的大部份員工都只能說西班牙語，並且是沒有健保的，該水果工廠同意為這批員工支付病毒檢測費用。

到周二下午已有165名職員和83名接觸者已接受了病毒檢測，將有更多人接受病毒檢測，預期會有更多確診病例出現，現時該水果廠已全面停工，未有任何證據證明病毒能透過食品或食品包裝傳染。

克拉克縣將仍然維持在重啟的第一階段，要進入第二階段，恐怕要還要等一段時間。

這消息對不少已花了不少心思，在第二階段重開時準備好配合所有指引的店舖來說，實在是個壞消息。

該縣衛生局梅爾尼克（Melnick）醫生表示，如不是這宗事件，克拉克縣是絕對符合進入重開第二段的資格，但這也好證明了縣政府能處理如這樣的突發個案。

上周六，有十多名示威人士聚集在Mill Plain 164街一帶，舉起標語，要求華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)全面重啟華盛頓州，有示威人士表示：我們不理會州長說甚麼，我們就是要支持家庭、支持商企、認識新朋友。

截止周二下午，克拉克縣有510人確診，25人死亡。