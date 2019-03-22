華州溫市學校暴亂　27名學生被令停課　9名學生被捕

（本報綜述）上周五，華盛頓州溫哥華市一場初中生籃球賽中發生學校暴亂事件，警察奉召到場，拘捕了9名學生，另有27名13到15歲學生被罰停課，溫哥華學區表示，學區不能容忍同類事件的發生。

溫哥華學區發言人Pat Nuzzo 表示，被罰的學生主要是在現場大聲叫囂、大喊辱罵種族的言詞、發出恐嚇及拒絕離場等，他們因而被學區緊急開除。而這只是臨時的措施，被罰的學生最少十天之內不能出現在學校範圍，而校方則繼續考慮進一步紀律處分。

溫哥華學區學督Steve Webb 在發表聲明時表示，校放將審閱現場拍到的影片，然後向學生提出適當的懲罰，他又強調，這樣的行為是不能容忍的，所有參與暴亂的學生均須為自己的行為負責。

事源於上周五在溫市的Gaiser初中舉行的八年級籃球比賽，當時有兩隊球員發生爭執，學校保安介入調停，但不成功，愈來愈多學生加入，令到現場失控，學校急召警察到場。

當警察奉召到場後，籃球賽被腰斬，學生被勸喻離去，學校職員表示，因為學生不肯離場，並愈來愈多學生聚在一起大叫和拒絕離場，所以校方報警，有33名警察到場，當時涉事的學生有60至70人。

被捕的9名學生，他們面臨重罪和行為不檢指控，包括非法侵入，拒絕分散，三級和四級攻擊，行為不檢和拒捕等。其中一名13歲男孩和一名14歲男孩周一進行庭審，根據法庭的紀錄，這名13歲的男孩大力推開和拳打一名安保人員，並拒絕他的逮捕。 在庭審後，他被釋放，交還父母看管，面臨三級攻擊，行為不檢和拒捕等罪名。

而14歲的女孩則向執法部門說出種族辱罵的句語，拒絕離開學校並向警官吐口水。 她在周一的法庭審後被拘留，並面臨三級攻擊，刑事破壞，四級攻擊以及未能驅散的罪名。

其他七名被捕學生目前由少年檢察官負責審查。 克拉克縣少年法庭官員表示，他們可能有資格參加專為首犯者和犯罪較輕者而設的再教育計劃。