華州新法嚴禁駕駛時使用手機　七月生效

（綜合報導）華盛頓州州長英斯利上周二簽署了一項新法案，禁止司機在駕車期間手持各類電子設備「閱讀和手動輸入數據」。該法案預計將會在7月23日正式生效。經常駕車到西雅圖的人士必需留意。

新法案強調，無論司機在駕駛中，還是遇到堵車，或在等待交通指示燈轉換時，均嚴禁司機手持手機、平板電腦等各類電子設備，或查看社交網站、讀電子郵件，或是從事需要手持電子設備的行為。法律允許司機用一根手指操作置於支架上的手機，例如啟動導航，接聽免提電話等等的簡單操作。另外，使用電子設備報告緊急事件的行為將被豁免。

該項法律將會取代華盛頓州先前有關禁止駕車時發短信以及接聽電話的規定，擴大限制使用手機的處罰範圍，並將會對違反法律的司機處以136美元的罰單，再次違例的罰款將提升至235美元。此外，分心駕駛的記錄將被紀錄下來並交予保險公司，使其可向受保人提高保費。

在美國，平均每日就有八人因為電子設備分心而遇到交通事故。華州州長英斯利表示這新法案的條文猶為重要，不能等候過久，決定否決了讓法律於2019年生效的條款，將法律生效的日期提前至今年的7月23日。

除此之外，新法還包括其他分散駕車時的注意力的違法行為，例如在行駛中進食屬於二級過錯，將會遭到要求停車和領罰單。當超速或者危險過線時候，將會另加30美元。

英斯利補充說，適用範圍擴大的新法律將讓公眾更加安全。他在預先準備的發言稿中說：「我們一次又一次地從自己的車中看到，其他的司機在讀手機和用手指劃螢幕。」

新法律的另一項條款寫道，司機若是參與了「與實際操作機動車無關的任何動作」，將被額外罰款100美元。這僅僅適用于員警發現司機分心駕駛時伴有其他行為，如因咖啡灑出或寵物跳到大腿上，導致未能在停車標誌前及時停車。

儘管新法律提出了更為苛刻的要求，不過，司機仍能使用電子設備報告緊急事件，或經營業餘廣播電臺。