本州新增兩宗確診病患是來自老人中心

（本報綜述）在周三晚七時多，俄勒岡州衛生局宣佈本州多增兩宗確診病例，這兩名人士都是來自Linn 縣，Lebanon市內的一家退伍軍人護老中心（Edward C. Allworth Oregon Veterans’ Home)。有鑑西雅圖一護老中心疫情大爆發的情況，衛生局大為緊張，馬上派出人員到該護老中心提供協助。

這兩名確診人士年齡都約80歲，估計是另一宗社區傳播個案。住在該護老中心內的老人年齡在70以上，有三分一是90歲以上。

據了解，該退伍軍人護老中心有近200名職員，住院的老人有151人，他們都未有接受新冠病毒的檢測。

由於州的公共衛生實驗室每天只能進行80個病毒測試，而且每人都有兩劑測試，所以還是要等數天才能有結果。

同時，因為本州的新冠病毒檢測劑量不足，要為這家護老中心所有的人進行新冠病毒檢測，就意味著在本州取得更多檢測劑前，州衛生局將不能為其他人士進行病毒檢測。

另外，Linn縣之內有本州兩所著名的公立大學，分別是位於尤金市的俄勒岡州大學及在Corvallis 的俄勒岡州立大學。校方亦在周三下午向學生和職員發通告，關注疫情的發展，將隨全國多家大學，所有課程或考試將透過網上進行。大學表示，春假後，學生可以不用回校，直到下月10日再作決定。從今個周日起，校方亦禁止所有多個50人的活動。