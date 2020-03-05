華州新冠死亡人數至達十人　溫哥華市現八宗疑似個案



（本報綜述）由上周六起，華盛頓州不斷傳出因新冠肺炎而死亡的個案，到3月4日（周三）下午，華州的死亡人數已有十人，確診個案有39人及有231人在14天監測期中。在西雅圖地區，至少有48家學校停課，以防止疫情蔓延。華盛頓州州政府、 金（King）縣政府、Kirkland市、 Redmond市和西雅圖市均宣佈進入緊急狀態。

金縣政府在周三出現第十宗死亡個案和39人確診後，向縣民提供以下指引，為減低感染新冠肺炎病毒，希望縣民能在未來三星期內盡量遵守。呼籲有高危病的人士、60歲以上、免疫力低、有心肺和糖尿病等人士和孕婦，盡量留在家中，以保安全。同時亦呼籲民眾要照常生活，因為要保持社會的運作。

十名死者中，大部份都是西雅圖鄉郊的Life Care長期護理中心的老人。

另外，Kirkland市一消防員，懷疑從護理院運送病人到醫院時可能已被感染新冠病毒，出現疑似症狀，與他一起工作的27名消防員及2名警察亦被要求進行14天居家隔離。

為甚麼華州的確診病例突然激增？原因是由上周五開始，美國聯邦政府讓當地醫生可以決定是否為病人做新冠病毒的檢測。

根據Fred Hutchinson 癌症研究中心和華盛頓大學的研究人員表示，他們有證據顯示新冠病毒相信已在州內肆意裡傳播了最少六個星期，如這屬實，即表示社區中有上百個未被發現的個案。

目前，西雅圖已設立有一條新冠病毒熱線供市民查詢，當地衛生部門除了將一家汽車旅館買下，將其改造成隔離設施，並徵用該地區附近的幾個地方以前安置石油工人的庇護房屋，用作隔離用，估計這些庇護房屋至少可容納100人。

至於與波特蘭近距離的克拉克縣（Clark County）即溫哥華市所在的地區，亦有共八宗疑似個案，全部沒有外遊紀錄，八人的病毒樣本已於寄到華州在Shoreline 的實驗室檢測，現正等待結果。據報導，其中有三人的病毒樣本是來自Longview 的Peace Health St. John 醫療中心，已知有一人的檢測結果呈陰性；其餘的病毒樣本是來自溫哥華市的Peace Health South West醫療中心。

3日下午，特朗普總統表示可能會進一步收緊對國際旅行的限制，以阻止潛在感染新冠病毒的遊客入境，但暫時排除對美國境內旅行的任何限制。