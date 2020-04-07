華州學生至今學年也不用上課，俄勒岡州仍在考慮應否照樣實行



（本報綜述）因疫情關係，華盛頓州決定所有學生在整個學年中不回學校上課，而改為在家中網上學習。

州長Jay Inslee表示，在冠狀病毒爆發期間，該州必須努力抑止受感染人數的數字上升。

Inslee說：“跟據現在疫症的狀況，我們不會在本學年再次上學。所有學校將繼續進行網上學習。”

如及後情況好轉，會舉行傳統的畢業禮，派發證書，和年長的同學也照獲發文憑。

俄勒岡州和愛達荷州說他們正在考慮類似的舉動，但是截至週一下午，還沒有決定。至目前為止，俄勒岡州的學校於4月29日重新開放的旨令還沒有正式取消。

俄勒岡州州長凱特·布朗（Kate Brown）的辦公室回應：現正面臨著前所未有的，發展迅速的公共衛生危機。因此，只要COVID-19在俄勒岡州的蔓延證明了保持社交距離，或“留在家，保性命”的行政命令持續有效。繼續關閉學校的情況是必須的，俄勒岡州教育部正在與各學區合作，以確保他們為每種可能的情況做好準備。教育工作者正在盡最大努力在極困難的情況下去避免干擾學生的學習。現正在等待各學區和利益相關者團體有關實施需求的會議結果，然後再發布有關停課的其他公告。