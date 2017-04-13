華埠露宿營暫獲政府批地遷出老城

（本報綜述）華埠露宿營R2D2遷出限期已於上周五屆，波特蘭市政府在周四突宣佈已找到合適的地點讓露宿營暫作棲身，並得到露宿營營主同意，露宿營現獲准在現址多留60天。

波特蘭市市長泰德．惠勒在周四宣佈這消息，並表示，為R2D2露宿營找尋新址已困擾了市政府多年，而多次覓得的新址都未能得到附近鄰舍的接納。市長不肯定今次的決定與過往的結果會否不一樣，他特別感謝兩位市議員Dan Saltzman 及Amanda Fritz 的堅持和努力，務要將這問題解決。

新址位於Moda 體育館（前玫瑰體育館）與威廉米堤河之間的一塊屬於波特蘭運輸局的三角形停車場上，R2D2露宿營獲准在這停車場內暫留兩年時間，在這段期間，市政府人員將繼續與各機構聯絡，找尋一個永久的地址安置這露宿營。

R2D2露宿營在華埠的現址已有五年半時間，一直是業主、老城/華埠商戶及市政府不斷爭議的議題。R2D2負責人對這短期的安排表示滿意，並表示他們極有誠意遷出華埠，無奈過去三次市政府為他們找到的地方，均不為附近的鄰舍及商戶組織所接納，負責人說：「雖然我們承諾會是一個安全及有誠信的鄰居，但由於他們的無知和恐懼，未能接納我們的存在。」

今年二月，在華埠正在興建中的旅館向法庭狀告營地的業主，要求業主將露宿營趕離華埠，因為露宿營的存在令他和他的合伴人的投資貶值。

R2D2露宿營負責人指，新的營地位置沒有現時的明顯地靠近路人，但卻沒有現時的方便，同時可能要在安全方面多下功夫。

市長辦公室計劃與Tri-Met 商討，向露宿者提供車票資助，讓他們可免費乘車到老城的福利機構獲取服務。

R2D2露宿營負責人對新址感到滿意，並表示在他們準備搬遷的期間，歡迎社區人士的支持，無論是物資或是金錢。並承諾，在新的地方將繼續創造一個安全，人道的地方。

為了配合今次的搬遷，市政府要將新址的停車場改變用途，因為按法例，停車場是不能作露營用的，但因為波特蘭市仍在「房屋緊急令」下，允許市政府可隨時作出變更。但如要讓R2D2露宿營在此逗留二年的話，市政府必須要把即將於今年九月屆滿的「房屋緊急令」延長。