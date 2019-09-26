華俄兩州將在2025年前建造新的州際大橋

（本報綜述）聯邦公路官員本週二批准了俄勒岡州和華盛頓州運輸官員提議的加速時間表，該時間表允許兩個州最快在2025年之前開始建造新的州際大橋。

上個月，兩州要求在他們的時間表上延長10年，以顯示橋樑工程的進度，否則面臨償還與哥倫比亞河穿越項目(Columbia River Crossing Project)相關的近1.4億美元的規劃成本。該請求將使兩州可以在2029年9月30日之前開始購買路權或開始建造I-5工程。

不過，在尋求延期十年的同時，兩個州同時提出了另一個積極的里程碑，包括在2020年春季重新啟動對擬議項目的環境審查，並在2025年夏季開始建設。

聯邦公路管理局（Federal Highway Administration）拒絕了延期10年的要求，但批准了激進的時間表。現在兩州必須展示相當大的進展，包括在2024年9月底之前購買必要的路權。如果各州未能實現這一目標，則他們要欠聯邦政府1.4億美元，用於報銷以往橋樑工作有關的計劃成本。俄勒岡州則要承擔9,330萬美元。

兩州運輸局管理員曾稱，新的橋樑工程非常複雜，延長10年是很有必要的。但是現在，他們都積極行動，以便能趕在2025年前開工建橋。