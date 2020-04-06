華人齊心抗疫，波特蘭海宴同鄉會向鄉親派發口罩！



（本報訊）新冠疫情橫掃美國，一直不建議民眾戴口罩的美國政府亦終改口，承認帶口罩有助於減低病毒的傳播。但在這刻才聽從政府的指示購買口罩，恐怕已到了一罩難求的時候了。

隨著疫情發展迅速，口罩等防疫物資供應日益緊張，鄉親們尤其耆老人士更急需口罩防疫，砵崙海宴公所早見及此，月前已號召會員捐款，購備口罩，並在周六（ 4日）中午12時，在主席林和優的帶領下，連同公所多位職員，在位於Division 街的公所門前派發。會員的踴躍從Division 街上出現的一條長長車龍就可見到。

林和優主席表示，今次他們特別從台山訂來10,000個口罩，而台山市政府為了答謝砵崙的海宴公所早前在美國寄回口罩和醫護物資協助抗疫，今次回贈公所5,000個口罩，再連同公所早前留下的5,000個口罩，當日共派出20,000個口罩。據副主席黃步嶸表示，每個會員家庭將獲分發20個口罩；由於海宴公所會員眾多，秘書長陳龍義說，今次只能先派給預先登記的會員們。

一向敬老的海宴公所，當天一早就先到住在老人公寓的老鄉親探望他們，並送上口罩，囑咐要保重身體。

砵崙海宴公所今天派發口罩，就好像是及時雨一般。林和優主席說他們早已為會員們準備這二萬個口罩，美國疾控中心週五才建議大家要戴口罩。

有海宴公所的會員表示，非常感謝公所對他們的關心和照顧，因為目前想要買口罩也沒門路，隨著政府建議要戴口罩，相信更是一罩難求，今次公所的善舉，正好為鄉親們及時提供所急需的。

多年來砵崙海宴公所在波特蘭市積極聯繫鄉親，同時亦關心支持家鄉的發展，多次舉辦公益敬老等活動，積極為本地鄉親的福祉作出貢獻。今次贈口罩行動，砵崙海宴公所再一次為鄉友們獻出關懷，和助力美國在本地的防疫工作，與鄉友們一起共同抗擊疫情。