

華人關注道路安全 第二場交通安全解說會完滿結束

呼籲Division 街商戶出席9日在PCC舉行的「Division 街重新設計」公聽會

（本報訊）上周六，百多華人出席由波特蘭運輸局、波特蘭新聞及華賢勵志基金會合辦的交通安全解說會，再一次學習安全過馬路的知識。這是繼今年三月份舉行首場交通安全活動之後的一次。趁著冬季日短夜長的季節到臨之初，波特蘭運輸局希望能再一次向經常活躍在有新唐人埠之稱的翡翠區的華人提醒道路安全的重要性。

來自波特蘭運輸局的Sharon White 女士與予會人士重溫橫過馬路的行人和司機要注意的事情。她提到，去年全年死於交通意外的行人有13人，但今年由一月到十月，這數字已高達16人，她希望大家都能關注安全。她亦解釋，民眾經常滑手機的習慣或是講電話的習慣亦讓司機和行人分心，造成意外頻生的原因之一。

Sharon 也特別提醒，道路的安全，不單是行人的責任，司機亦有責任。她特別講述車速與剎停汽車的時間是相對的，車速越高，所需的剎車時間越長；行人過馬路時，如不顧一切，以為踏出馬路車就能立即停下讓你過馬路，這就是不可能的，因為很多時，突然間衝出馬路的行動，就算司機立即剎車，但汽車是需要一段距離才能剎停的。

另一個重點Sharon 提到的是，要讓司機能清楚見到你，要做到這一點就要避免穿深色的上衣，特別是在晚上。

另外，運輸局又請來了Ride Connection 的Christina Cooper 到來為予會人士講解這個機構所提供的另一種交通服務。

Ride Connection 是一間非營利機構，專門向長者和殘障人士提供免費的預約乘車服務，他們的營運時間由周一到周五，他們可接載乘客去見醫生、到市場買雜貨、社區中心、甚至往返工作地點，但要在行程四天之前向Ride Connection 預約，然後他們會在行程前兩天回覆並確定時間。該機構的預約電話：503-226-0700，可提供翻譯。

予會的人士，特別是長者們，當聽到這消息都非常高興，原來除了乘搭巴士外，還有這一些專為他們而設的免費服務。

當日，大會特別訂了一批閃燈的安全手帶送給予會人士，似乎大家都非常喜歡這件贈品，並表示一定會在晚間出街時將它帶起，讓司機能清楚看到他們。另外波特蘭新聞亦協助製作安全小冊子，提醒民眾要留意道路的安全。

Tri-met 公司亦準備了內存有2.5元的儲值卡HOP 即場派發予每位未有HOP 卡的人士，鼓勵大家即時開始學會使用這全新推出的儲值卡，因為Tri-met 公司將會取消所有車票系統，除了現金之外，只會接受儲值卡。

另外，有關「Division 街重新設計方案」，運輸局將於11月9日（星期四）下午五時至七時，在82街夾Division 街的波特蘭社區學院（PCC）的社區大堂內舉行公聽會，請所有關心Division 街的人士出席，特別是商戶們，因為新的設計可能對你有很大影響。據了解，運輸局極有可能在年底敲定設計方案，如有問題或不滿就要立即表示，否則到什麼都定下來才出聲，到時已為時已晚了。