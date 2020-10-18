華人私下換錢被判刑：5年刑期+$25萬罰款

（綜合報導）拉斯維加斯一名華裔男子，一前向聯邦法官認罪，承認自己經營非法的人民幣兌換服務，他已經上繳了45萬美元非法所得，還面臨25萬美元的罰款外加最高5 年的刑期。

該華裔男子名叫周亮，在拉斯維加斯從事房地產中介，利用工作之便以及朋友的“成功推廣”，他成為一名非法兌換人民幣的操盤手。 檢察官席爾瓦和馬克·普萊徹表示：“他的客戶通常是在中國擁有銀行賬戶的個人，由於資本管制限制了個人可以兌換成外幣的人民幣金額，因此他們無法在美國獲得現金。周亮 則在美國給中國客兌換現金，讓中國客人將等額人民幣轉到他的中國銀行賬戶上。檢察官的法庭檔證實，這些中國客人兌換美元現金主要是用於拉斯維加斯賭博之用。

周亮的行為驚動了國土安全部、美國國稅局、拉斯維加斯金融犯罪特別工作組和禁毒署等聯邦與地方的重案部門。 現年37歲的周亮在認罪協議中承認了這項未經授權的美元服務，國稅局的信息顯示，周亮已經上繳了44萬6330美元的非法所得，此外還面臨25萬美元的罰款外加最高5年 的刑期。

海外華人：有些“小忙”千萬別亂幫！

有華人律師呼籲海外中國公民及華人群體勿貪圖小利，務必通過正規、合法途徑換匯。 如有人在微信群裡說可以換錢，他們的匯率往往比正規管道更有吸引力，沒有手續費，而且可以當面交易。 殊不知，一不小心，你已經離牢獄之災不遠了。 如果在檔案上留下了污點，那可是一輩子的事！

華人私下換錢被判刑

據報導，去年11月至今年1月中旬，洛杉磯至少有5名華人因私下換匯被捕，指控罪名為涉嫌洗錢。 其中一宗在洛杉磯市，一名中國遊客近日在家庭旅館遭搶劫，當時他正在和換匯者交易，準備用中國銀行賬戶裡的錢換美元現金，突然闖入四名蒙面持槍男子， 劫走交易用的美元現金，並逼問中國銀行賬戶及密碼。

一位華人律師介紹，她曾代理一樁換匯詐騙案件，當事人通過微信與交易方聯繫，輕信了對方發來的經過偽造的銀行轉賬截圖，被騙匯款。 “私下換匯往往涉及大筆資金，加之此舉本就不受法律保護，所以容易被不法人員盯上，使換匯者成為搶劫或詐騙對象。”據了解，這種私下換彙的操作， 是需要美金的一方先通過轉賬，將約定數額的人民幣轉至指定賬戶，提供美金的一方在確認款項入賬後，將美元現金交給對方（反之亦然）。 如果要求換彙的一方最後沒能拿到美元現金，其銀行轉賬的數額就是實際損失金額。

詐騙？ 洗錢？ 雙重風險加身在很多國家，私下換匯與“洗錢罪”關聯密切，因為你無法確定換取的現金來源。 如果是毒品交易、搶劫所得贓款，那麼你持有過、又將這些錢通過購物、投資、置業等管道用出去，就等於“洗錢”。 相關案件偵破後，換匯者也將被牽連，輕則罰款、重則坐牢。

今年以來，中國駐外多家使領館都曾發布提醒，稱多次接到中國公民來電反映遭遇換匯詐騙。 這些受害人大都通過朋友互相推薦，在微信群中與換匯人聯繫，輕信對方發來的或偽造或可取消的銀行轉賬截圖，導致被騙匯款，財產受損。 哪些行為涉嫌“洗黑錢”？ 本來很平常的行為，但存在“洗錢”犯罪的風險：

隨身攜帶大量現金，且對現金來源無法給出合理解釋。 自己在海外開設銀行賬戶，親友轉賬過來，想藉此買房，且未說明資金來源。 作為老闆，用現金發工資，不通過銀行賬戶，員工拿了現金去消費可被認定為公司洗錢。 從事代購往往需要大量現金，有人在當地找人私下換匯，但不了解現金來源。

在微信群張羅換匯本身就涉嫌違法，拿到相關牌照才能從事金融服務。 所以海外中國公民及華人群體勿貪圖小利，務必通過正規、合法途徑換匯。 只要是涉及現金交易、銀行賬目等，即使是親友要求幫忙，也要提高警惕。