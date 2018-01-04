華人社團新一年展新氣象 合勝堂邀來各社團領袖茶聚慶新年

（本報訊）砵崙合勝堂在新任主席廖懷澤的領導下，於一年之始，舉辦僑界茶聚，邀來了本埠多個社團的首長和代表出席，一同恭迎新春來臨。波特蘭青少年文化大使團為賓客們演出有台灣文化特色的節目，駐西雅圖辦事處姚金祥處長及西雅圖文教中心主任陳敏永伉儷亦親臨到賀。《砵崙僑界2018年新春茶敘》於一月二日中午在唐人街前宏昌酒家內舉行，出席的嘉賓和堂友非常踴躍，合勝堂的副主席林國貞女士為賓客們準備了豐富的午餐。在精彩的演出和嘉賓的講話結束後，大家一起享用午餐，彼此問候交談，展現了僑社間的融和。這是本地僑社在新一年一個全新的開始。在過去一年內，本地僑團在振興唐人街一事上不斷努力，在新一年，大家仍以此為目標，希望能結合各社團及華裔僑民的力量，為保衛唐人街再往前衝。茶聚一開始，先由姚金祥處長及陳敏永主任向本地僑胞問好，祝賀大家新年好。接著有秉公堂主波特蘭青少年文化大使團的音樂、舞蹈和扯玲等的演出。在廖懷澤主席誠意邀請下，多位僑團代表向賓客講話。秉公堂主席余仕維談論到月來本地僑團合作，對振興華埠作出的貢獻，亦談及修葺華埠牌樓的進展。中華會館永遠顧問陳志文表示，喜見合勝堂舉辦這類僑團間的聯誼活動，令他感到份外親切。他特別提到修葺華埠牌樓的事，早在1986年，籌建牌樓時，獲波特蘭發展處、西雅圖辦事處及華人社區各界的支持下，籌得38萬元建造牌樓；現時牌樓日久失修，極需要盡早進行修葺，他希望同樣能得到各界的支持，再次幫助，將牌樓重修，也希望唐人街復興，華人商戶再現。負責探索秉公堂址發展項目的工程師之一的黎觀城在發言時指出，波特蘭的唐人街已到了絕望的歷史一刻，希望華人不再拋售唐人街的物業，而是繼續買回業權，在各華人團體的努力下，讓波特蘭唐人街早日再現當年的繁榮。「新僑」代表兆洪城表示，一直以來，西邊的華人較少與本地華人組織接觸，今年他們成立了俄勒岡華人聯盟，希望藉此能加強彼此間的聯系，並與其他華人團體聯合起來發聲，促成代表本地華人社區的合一的聲音，爭取權益。出席今次活動的，還有多位來自各僑團的代表。被問到為何有此創新的行動時，廖懷澤主席，這是微信群的功力，過往的新年活動也想邀請各僑團一起慶祝，但單靠打電話聯系，效力有限。他喜見中、港、台僑胞，新僑和老僑歡聚一堂，他希望社區能撇開政治，一起支持本地有關華人社區的事宜和活動。