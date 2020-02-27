華人狂掃貨 美國鬧口罩荒？

新冠疫情牽動海外華人的心，展開全球掃貨購買醫用物資，尤其美國華人在各種醫療用品商店和網上大批搶購醫用物資，寄往中國國內或疫區，造成口罩等防護用品常斷貨，甚至世界上很多國家都出現口罩等醫用物資缺貨情形。照這樣發展，有不少華人擔心一旦疫情在美國爆發，美國當地百姓，該去哪里購買口罩或其他防護用品呢？尤其是美國不太可能封城，或對隔離人群強制執法，控制疫情傳播的高效性，肯定遠不如中國政府效率高。

據稱全世界60%的醫用物資依賴從中國進口，目前中國處於疫情特殊時期，一旦缺貨，很多國家和地區一時無法從中國補貨醫用物資。

因此，有海外華人喊話搶購口罩的同胞：“請大家阻止疫情防護用品流失斷貨，為國內家人或疫區購買，或捐贈醫用防護用品也要適量適度，留餘地不要掃空旅居地的貨架。否則，本地防護用品供不應求，一旦疫情爆發，本地民眾將陷於潛在的感染危險之中。”更質疑，一旦北美疫情開始加重，感染人數突破門檻值，那美國當地百姓，該去哪里購買口罩或其他防護用品呢？

目前有在美華人呼籲，旅美華人除了牽掛祖國，還應該有對旅居國度的責任感，對當地居民的仁愛之心。如果本地感染一旦擴大，美國肯定遠不如中國效率高。這樣的話，如果疫情最終在美國無法控制，防護用品的缺乏將比中國武漢的現狀更嚴重，因為恐怕那時不會有任何國外募捐的資源存在了。

負責南加州高校校友會聯盟疫區捐助醫用物資採購的陳先生，認為這種擔心沒必要，他以自身在採購過程中的親身經歷解釋，生產廠家如3M，Honeywell， Moldex等公司，及其各大分銷商，都有自己的應急儲備團隊（Emergency Planning Team），已在實施對某些醫用物資的戰略管控。但同時，整個生產鏈也要賺錢，所以還是會有一部分拿出來零售。

他並認為，美國政府有特別的戰略醫藥儲備，如果市場缺貨，生產商會調整生產量。

也有華人稱，他瞭解了一下美國國家戰略儲存（Strategic National Pile），全美有六個秘密倉庫，用來存儲生物和醫療用品器材，包括藥物、疫苗、毒氣的解藥等。每個地方有兩個超大倉庫，類似沃爾瑪（Walmart ）店的大小，五層樓高，專設為替傳染病或生化戰爭等天災人禍發生的儲存。所以美國的戰略醫用物資儲備，是按最壞的打算準備。

也有知情人士表示，3M醫用口罩的三個型號1860、 1870及 9132生產線都是在美國，但原材料來自中國。他們在和3M公司及其它醫療公司聯繫購買過程得知，美國醫用品生產商已經得到CDC指示，發放市場的醫用品都是定量的，不會影響美國爆發疫情時大家對口罩的需求。而且，訂購下單時，採購者會被明確告知哪些醫用品限購，那些可以購買。所以，可以適當購買，合理利用美國的資源緩解中國國內的一線疫區。而且現在是救急，應該把武漢疫情看作是全人類共同抗擊的疫情。