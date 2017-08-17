華人服務中心2017年度義診刷新歷屆 接受各項診療服務民眾近1,700人次

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心 2017 年度大型義診活動，於8月12日上午11時至下午4時在該中心東南區辦事處舉行。接受各項檢查、診療服務的各族裔民眾達1,699人次，刷新了以往歷屆的最高紀錄。

這是該中心成立以來的第十六屆免費義診活動，得到了俄勒岡州、麥魯瑪縣、克拉克馬斯、華盛頓縣政府相關機構，以及FamilyCare、CareOregon，Health Share of Oregon等眾多醫療單位的資助。

本屆義診免費健康檢查項目包括：血糖檢查、測量血壓、膽固醇檢查、口腔健康檢查、流感育苗注射、視力及青光眼檢查、自然療法諮詢、身體質量指數（BMI）、心理健康檢查、血液含鉛量測試、體能測試，及婦女健康檢查等。

免費健康資訊包括：認知醫療系統、健康教育、疾病預防、精神健康資訊等。華人服務中心工作人員及義工們現場爲僑胞們提供英語、粵語、國語、韓語以及越南語等多語種翻譯服務。

據統計，來自西部大學健康醫學院、太平洋大學、俄勒岡醫學科學院，以及太平洋大學眼科醫學院，韓裔社區獅子會，俄勒岡醫學科學院眼科巡迴診療小組等醫療機構的醫務人員136名。

為本屆大型義診活動提供各項服務的義工總數為195人。

FamilyCare、CareOregon，凱撒，麥魯瑪、華盛頓、克拉克馬斯郡等多家醫療服務機構的35位專業人士設立了資訊攤位。

在接受各項檢查、診療人士當中，兒童占登記總人數的3%，成年人占48%，60歲以上長者占49%。其中華裔人士的比例最高為48%，越南裔為28%，韓國裔為19%。其他占5%。沒有醫療健康保險的人士比例較往年有所下降，占總體的38%。

自2010年以來，接受華人服務中心年度義診服務的民眾已連續7年超過了1,000人次。其中2015年為1,531人次，2016年為1,353人次。

本年度義診預訂登記的人數為408人，參加活動總人數約為1,500人，而接受各項檢查、診療服務的總數為1,699人次，刷新了歷屆最高紀錄。