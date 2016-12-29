華人服務中心

甲、波特蘭總辦事處之活動﹕（地址﹕3430 SE Powell Blvd， Portland， OR 97202 洽詢電話﹕503-872-8822 內線200）

(一) 中醫診療﹕逢星期一中午十二時至下午四時，由波特蘭國家自然療法醫學院陳曉莉中醫師及應屆畢業生會診。並逢星期四下午一時至下午五時，由波特蘭國家自然療法醫學院胡碧玲中醫師及應屆畢業生會診。內容包括把脈、處方、針灸、拔罐、耳針、食療等傳統中醫自然療法。費用﹕$25元(門診及針灸)。持中心的中醫處方到永明堂配藥並享有八折優待。請先預約，預約電話503-872-8822 內線200。

(二) 自然診療﹕逢星期五下午一時至下午五時，由波特蘭國家自然療法醫學院醫師及應屆畢業生會診。診療項目包括家庭醫學、小兒科、血壓/心臟健康、內分泌失調、糖尿病、老年醫學、營養補充品/草藥醫學、營養諮詢轉診服務至檢驗科或其他等等。費用: $25元 (不包含: 檢驗科、營養補充回、藥物費用)。請先預約，預約電話503-872-8822 內線200。

(三)耆康會﹕逢星期二上午九時半至十一時。文康活動、節日慶祝、教育及保健講座、郊遊等。免費參加。1月3日：新年將到。

(四)越南婦女健康小組：逢星期三上午十時至十一時三十分。主題是婦女身心保健、發掘嗜好及認識手工新概念等。免費參加。

(五) 波特蘭長春俱樂部 (普通話) ：逢星期四上午九時三十分至十一時。保健操、健康講座、營養新知及文化藝術探索等。免費參加，活動在波特蘭市中心1430 SW第12大道。12月29日：健康教育講座。

(六) 越南長者小組：逢星期四上午九時三十分至十一時。認識社區舊友新知、英語會話學習、保健操、健康講座及文化藝術探討等。免費參加。

(七)粵曲欣賞組﹕逢星期四中午十二時半至下午二時半，內容為團體粵曲教唱及欣賞。全期費用每人五元。

(八)舞蹈社﹕逢星期五下午一時至三時，活動為美國西部鄉村土風舞、團體舞及社交舞等。免費參加。

(九) 婦女健康小組﹕ 逢星期五上午九時三十分至十一時三十分，主題是婦女身心保健。免費參加。12月30日: 回顧2016。

乙、比弗頓辦事處之活動﹕(地址﹕12500 SW Allen Blvd。，Beaverton，OR 97008。 洽詢電話﹕503-641-4113)

(一) 比弗頓越南小組﹕逢星期二上午九時三十分至十一時三十分，認識社區舊友新知、經驗文流、保健操、健康講座及文化藝術探討等。免費參加。

(二) 福友社﹕逢星期三上午十時至中午十二時。活動內容含健身元極舞、醫療保健操及知識、藝術、健康、心靈等。免費參加。12月28日：健康教育講座(活動中心: 大教室)。

(三) 比弗頓星期五小組﹕逢星期五上午十時至中午十二時，主題是身心健康探討及提供社會福利資訊。免費參加。12月30日：健康教育講座。