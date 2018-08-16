華人服務中心舉辦眼科專項檢查 綜合項目義診於八月十八日進行

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另據了解，在8月8日的華人服務中心新辦公大樓開幕典禮，以及8月9日、8月10日連續三天的系列慶祝活動中，約有1,400人次熱情出席。

其中超過500名華裔民眾以及超過150名越南裔民眾參加了於8月9日舉行的慶祝活動，200多名韓裔民眾出席了於8月10日的舉行的慶祝活動。他們身著節日盛裝，載歌載舞，以各自民族的傳統節目熱烈祝賀華人服務中心大樓的正式啟用。