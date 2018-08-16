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華人服務中心舉辦眼科專項檢查 綜合項目義診於八月十八日進行

刊登日期: 8/16/2018

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（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心二零一八年度義診眼科專項檢查，於8月11日早9時至下午5時，在新辦公大樓舉行。 50多名俄勒岡醫學科學院及太平洋大學眼科醫學院等醫療機構的醫務人員，以及70多位華人服務中心工作人員和義工，為前來接受檢查的民眾提供專業檢測、多語種翻譯等服務。 俄勒岡醫學科學院，太平洋大學眼科醫學院還分別出動了眼科專科檢查流動車。 在剛剛舉行了開幕典禮的中心大樓三樓，設立了七個監測服務點以及兩個專為低收入民眾提供的免費眼鏡配試贈送服務點。約有120名民眾接受了本年度義診活動的眼科專項檢查。 由於歷屆義診活動申請眼科檢查的民眾較多，且眼科檢查所需時間較長，中心特別將今年的該專項檢查，以及其它科目的檢查分別安排在8月11日和8月18日兩天。 8月18日（本週六）免費健康檢查項目包括：血糖檢查、測量血壓、膽固醇檢查、口腔健康檢查、流感育苗注射、青光眼檢查、自然療法諮詢、身體質量指數（BMI）、心理健康檢查、血液含鉛量測試、體能測試，及婦女健康檢查等。 免費健康資訊包括：認知醫療系統、健康教育、疾病預防、精神健康資訊等。華人服務中心工作人員及義工們現場爲僑胞們提供英語、粵語、國語、韓語以及越南語等多語種翻譯服務。 相關義診詳情請瀏覽中心網頁：www.ahscpdx.org。

另據了解，在8月8日的華人服務中心新辦公大樓開幕典禮，以及8月9日、8月10日連續三天的系列慶祝活動中，約有1,400人次熱情出席。

其中超過500名華裔民眾以及超過150名越南裔民眾參加了於8月9日舉行的慶祝活動，200多名韓裔民眾出席了於8月10日的舉行的慶祝活動。他們身著節日盛裝，載歌載舞，以各自民族的傳統節目熱烈祝賀華人服務中心大樓的正式啟用。

  • 刊登日期: 8/16/2018 @ 11:03
  • 最後修改: 8/16/2018 @ 11:03
  • 類別: 最新消息

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