華人服務中心舉辦年度午餐慶祝會 表彰義工愛心奉獻 誠謝社區鼎力支持

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心慶祝成立三十五週年暨2018年度社區聯歡午餐會，於12月11日在新辦公大樓熱烈舉行。亞裔社區多家僑團、企業、公司及個人等給予了熱情支持，當天參加活動的各界嘉賓達三百五十餘人。

華人服務中心育苗學校，樂曲小組、舞蹈小組、耆康會等身著民族服裝的華、韓、越等族裔的百餘名華人服務中心會員，在傳統樂曲的伴奏下演唱了多首歌曲並進行了精彩的舞蹈表演。會員們以載歌載舞的形式，熱烈慶祝中心成立三十五週年，感謝華人服務中心多年以來為社區民眾帶來的無微不至的關愛。精彩的表演贏得了與會嘉賓們的陣陣掌聲。

中心董事會主席司徒國石、行政主任梁永富先生在致辭時，衷心感謝各界嘉賓熱情出席今天的聯歡慶祝活動，感謝各族裔的朋友們多年以來對中心工作的大力支持，並表示在新辦公大樓正式啟用之後舉辦三十五年慶祝活動及表彰優秀義工，具有特殊的意義。華人服務中心將繼續努力與社區各界加強合作，攜手並進邁向新的歷程。

為表彰對華人服務中心工作給予了大力支持的各族裔的義工們，中心董事會主席司徒國石、行政主任梁永富、執行總監留美玲等，向Agnes Park（韓語）、Maggie Chen（廣東話）、Austin Ngo（越語）、陳旻妹（廣東話）、Jean Wu（普通話）等頒發了年度「最佳志願者獎」。還分別為參與本年度義務工作400至500小時、300至400小時、200至300小時以及100至200小時的五十多位優秀義工頒發了獎狀以示表彰。

2018年度400至500小時義工：林秀蘭。300至400小時義工：何碧華、歐慶華、譚惠娟、馮慧卿、黃美嫦。200至300小時義工：Jacqueline Nguyen、駱英蘭、黃瑞瓊、余友仲、潘秀娟。100至200小時義工：Angel Le、Man Jae Cho、Yu Kwon Kim、John S Lee 、李月娉、Young Joo Lee Lejon、雷潔玲、Tu Chuc。75至100小時義工：ChauKim Dang、Hyun Tae Kim、陳毛松、鄧翠橋、Kwi Sook Chong、Nam Hae Lew。

粵曲樂師：甄國裕、林瑞芳、馬沃光、陳慶扶、伍榮波、何元穩、李國傑、馮仕鈞。

舞蹈導師：Chung Man Suh、Luyen Hui、紀美梨。太極拳導師：譚浩典。

榮譽獎：Eun Jeong Park、Hyun Ju Jun、Sera Lee、Eun Joo Kim、Jungah Lee、Sung Mi Song、Eunsook Kim Haddad、Linda Lee、Vy Nguyen、Gloria Kim、Nhu（Quoc）Le、Grace Campau 、Peter Swei。