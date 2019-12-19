華人服務中心舉辦年度午餐慶祝會

感謝各界鼎力支持 攜手建立美好社區

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心慶祝成立三十六週年暨2019年度社區午餐聯歡活動，於12月17日在東南區辦公大樓熱烈舉行。亞裔社區多家企業、公司及個人等給予了熱情支持，各界嘉賓逾四百人參加了當天的慶祝活動。

身著傳統民族服裝的華、韓、越等族裔的近百餘名中心會員，在民族樂曲聲中以服裝表演的形式，熱烈慶祝華人服務中心成立三十六週年，感謝中心多年以來為社區民眾帶來的無微不至的關愛。精彩的服裝秀以及歌曲演唱贏得了與會嘉賓們的熱烈掌聲。

慶祝會上，播放了中心2019精彩回顧短片，並為優秀義工們頒發了獎牌及獎品。

中心行政主任梁永富先生在致辭時，衷心感謝各界嘉賓熱情出席聯歡慶祝活動，一同分享中心所取得的成就，感謝各族裔的朋友們多年以來對中心工作的大力支持。

梁永富表示，這是我們搬進新大樓以來完整的第一年，讓我們更有能力去擴展不同計劃，也擴大了我們對波特蘭亞裔社辜的服務範圍。在這一年內，我們舉辦了超過580多次文化和康樂活動，供應了超過29,000份午餐，進行800餘場工作坊；總共超過24,000餘人次参加了多項小組活動。我們還舉辦了波特蘭地區的大型健康義診，Kaiser Permanente，CareOregon，Providence Health and Services和OHSU等醫療保健機構，免費為1,700多名參與者提供了2,200多項健康檢查。

梁永富表示，除了許多醫療及衛生組織對我們計劃的支持外，更有你們，或是參加活動，或是參與志工工作，使的我們今年的活動相當成功。

梁永富說：「這是最激動人心的一年，我們舉辦午餐慶祝活動及表彰優秀義工具有特殊的意義，華人服務中心將繼續努力與社區各界加強合作，攜手建立更加美好、更加壯大的社區。」

慶祝活動中，俄勒岡社區基金會（Oregon Community Foundation）代表Chuck Hudson在致賀詞時表示，華人服務中心所取得的成就令人振奮，這是社區服務成功的典範。他代表基金會向中心捐贈28,000美元。據了解，該基金會於本年度內捐贈總金額已達70,000美元。

為表彰對華人服務中心工作給予了大力支持的各族裔的義工們，俄勒岡州樂齡會主席（State Director, AARP Oregon）Ruby Haughton、中心董事會副主席Tou Meksavanh、行政主任梁永富、執行總監留美玲等分別向Maggie Chen（華裔）、Minmei Chen（陳旻妹）、ManJae Cho（韓裔）、Nhu Ngo（越裔）等頒發了年度「最佳志願者獎」。

2019年度完成300-400小時義工：Hui Juan Tan（譚惠娟）、Qing Hua Ou（歐興華）、Mei Zhang（張美嫦）、Yue T Tan（譚月台）。

完成200-300小時義工：Agnes Park、Qiong Fang Huang（黄琼芳）、Bik Wah （Betty）Ho（何碧華）、Wai Hing Fung（馮慧卿）、Mei Ying Liu（劉美英）、Ying Lan Luo（駱英蘭）、Mousong Chen（陳毛松）。

完成100-200小時義工：Cui Jiao Deng（鄧翠橋）、Soo Hyun Rhew、Edwin Leung、Sun Woo Lee、Gloria Kim、Tin Wan（Rose）Lo（勞天雲）、Tran Truong（張慧珍）、John S Lee、Yue Ping Li （李月娉）Mary Vu、Xiu Juan Pan（潘秀娟）。

完成75-100小時羲工：Austin Ngo、Kwi Sook Chong、Eunsook Kim Haddad。

粵曲師傅：Chi Ying Chan（陳子瑛）、Rongbo Wu（伍荣波）、Guo Yu Zhen（甄國裕）、Shi Jun Feng（馮仕鈞）、Josephine Lam（林瑞芬）、Wo Guang Ma（馬沃光）Kwock Lee（李國傑）。

榮譽獎：Hao Dian Tan（譚浩典）太極老師、HongChau Le – Tai Chi Instructor、Hong Chi Zhang（張鴻熾）太極老師助手、Jeong B Lee、Kenneth Chau（朱潮強）卡拉OK小組組長、Luyen Hui – Dance Instructor、Mei Li（Lilia）Chi（紀美梨）舞蹈小組老師。