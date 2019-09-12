華人服務中心舉辦喜慶中秋聯歡會

三百多位眾耆英團聚一堂歡度佳節

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心2019年度慶中秋聯歡會，於9月10日上午在新辦公大樓三樓大廳舉行，近三百三十位長者熱情出席。

中華會館主席李汝堯，董事會成員李素英、雷兆祥等參加慶中秋活動，並與中心行政主任梁永富一起為老人家們派發了節慶月餅。

慶中秋活動上，中心工作人員準備了唱歌、遊戲、幸運抽獎等豐富多彩的娛樂節目，受到了老人家們熱烈歡迎。舞蹈隊的精彩表演更是引得全場耆英積極互動，台上台下歡歌笑語，氣氛熱烈溫馨。

中心行政主任梁永富在致辭時，歡迎並感謝各位老人家參加今年的慶中秋活動，同時感謝中華會館等社區機構對本次活動的大力支持。

梁主任說，中心與中華會館合作於每年中秋佳節為老人家派發月餅，自2004年起至今已有十五個年頭。從第一年的只有三十塊月餅，到如今的三百多人參加慶中秋活動。正是由於有著大家的鼎力相助與積極參與，華人服務中心這個社區大家庭才得以如此繁榮興旺。

中華會館主席李汝堯在講話時表示，十五年來，每逢中秋佳節中華會館都會派代表來華人服務中心看望大家，向各位送上節日祝福。非常高興看到老人家們開心地歡聚在這裡，享受中心提供的各項服務。希望大家在華人服務中心這個歡樂大家庭中，永遠健康快樂。

隨後，中華會館主席李汝堯、董事會成員李素英、雷兆祥，中心行政主任梁永富等向參加活動的三百多位老人家們派發了節日月餅，中心還為老人家們準備了可口的節日午餐。

據悉，華人服務中心2019年度籌款活動將於10月17日舉行，歡迎各位僑胞一如既往地給予熱情支持並積極參與。