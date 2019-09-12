華人服務中心舉辦二零一九年度眼科專項義診

有超過三成接受檢測人士需要接受進一步治療

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心二零一九年度義診眼科專項檢查，於9月7日早9時至下午5時，在新辦公大樓舉行。

俄勒岡醫學科學院及太平洋大學眼科醫學院的42名醫務人員，以及華人服務中心工作人員和45名義工，為前來接受檢查的民眾提供專業檢測、多語種翻譯等服務。

俄勒岡醫學科學院，太平洋大學眼科醫學院分別出動了眼科專科檢查流動車。

義診當天，中心大樓三樓設立了七個監測服務站，以及兩個專為低收入民眾提供的免費眼鏡配試及贈送服務攤位。

共有75位亞裔社區民眾接受了專項檢查，54位因視力問題獲得處方眼鏡配製。其中有26人獲非緊急醫療推薦，1人獲緊急醫療推薦，需要接受進一步治療的人數超過接受檢測總人數的三分之一，由此可見定期的眼病防治檢查對維護社區民眾健康的重要性。

由於檢查項目全面且接受檢查人數眾多，從視力檢測、散瞳、眼底檢查、驗光、配鏡等，每位接受檢測的民眾所需時間近150分鐘，因此當天的工作時間延長至八個半小時。

據了解，除去人工，每一位民眾僅專項檢測成本的費用已接近550美元。

預計於今年十月份，華人服務中心將舉辦年度免費流感疫苗注射的義診活動。目前已經有三家醫療機構與中心簽約進行合作，具體日期以及注射疫苗數量尚有待中心的通知。

相關義診詳情請及時瀏覽中心網頁：www.ahscpdx.org；或致電咨詢：503-872-8822。