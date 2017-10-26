華人服務中心舉辦中華傳統文化圖書展銷會 與天津綠松石科技有限公司簽署合作備忘錄



（本報記者俄廣才攝影報導）10月21日上午，由天津出版對外貿易公司、天津綠松石科技有限公司、波特蘭華人服務中心、俄勒岡中國姐妹關係理事會、俄勒岡中國藝術家協會聯合舉辦的波特蘭亞裔社區首屆「中華傳統文化圖書展銷會」，在華人服務中心東南區辦事處東樓二樓展廳舉行了開幕典禮。

俄勒岡中國姐妹關係理事會副主席應書琪，華人服務中心行政主任梁永富，俄勒岡中國藝術家協會副會長陳文仕，天津進出口商會秘書長、天津綠松石科技有限公司總裁石武，天津出版對外貿易公司總經理劉躍進、展覽部經理李鈞，天津教育出版社編輯趙東玲，天津科技翻譯出版有限公司副社長劉子媛，天津科學技術出版有限公司副書記李啟華，以及本地多家僑團首領，中文學校教師、學生與家長近百人出席了開幕儀式。

首屆中華傳統文化圖書展銷會共展出了近期出版的新書1,500多種約2,500冊。其中包括介紹中華傳統文化的系列叢書，如中國當代美術、中國書法、中國歷史，傳統國學經典名著如《四書五經》、《孔子》、《孟子》，文學類圖書如詩詞歌賦、小說散文，以及醫藥衛生、科學養生、健康美食、婦幼保健、青少年智力開發、童話故事、中文學校學生課外讀物等，內容豐富多彩。

俄勒岡中國姐妹關係理事會副主席應書琪，華人服務中心行政主任梁永富，天津市出版對外貿易公司總經理劉躍進等嘉賓在開幕典禮上致辭時表示，希望通過舉辦書展搭建一座文化交流的橋樑，以促進不同文化之間的溝通，讓波特蘭的讀者們近距離觸摸到中國文化的脈搏，感知中國當前的發展概況，從而更深刻地認知中國、讀懂中國。

書展期間，還同時舉辦了天津與俄勒岡藝術家作品聯展，展出了油畫、國畫、版畫以及書法等作品四十餘幅。

本屆中華傳統文化圖書展銷會及天津俄勒岡藝術家作品聯展，是繼今年七月份天津俄勒岡藝術家作品聯展之後，俄勒岡與天津姐妹州市之間的又一項文化交流活動。天津出版對外貿易公司、天津進出口商會、天津綠松石科技發展有限公司，以及華人服務中心、俄勒岡中國藝術家協會為雙方文化交流的成功舉辦給予了積極協調並大力支持，為兩地之間友好交流與合作的持續發展奠定了良好的基礎。

為進一步推動兩地間友好交流的持續深入發展，開幕式上，華人服務中心與天津綠松石科技有限公司共同簽署了合作備忘錄。

該備忘錄顯示，雙方以友好合作為基礎，就文化、藝術、教育、社區服務、健康及老年護理等主題，在波特蘭和天津組織舉辦系列活動以造福於當地的社區和民眾。

雙方理解，本備忘錄的達成是俄勒岡中國姐妹關係理事會多年來推動兩地友好合作的成果之一，雙方將邀請該理事會參加雙方組織的活動。同時雙方贊賞俄勒岡中國藝術家協會所做出的努力和貢獻，願意同該協會共同做好項目和活動的安排。

華人服務中心行政主任梁永富、天津綠松石科技有限公司總裁石武、俄勒岡中國姐妹關係理事會副主席應書琪、俄勒岡中國藝術家協會秘書長俄廣才等共同簽署了備忘錄。

首屆中華傳統文化圖書展銷會所參展書目每一書名大多僅有一冊，全部為百分之六十的價格優惠讀者。其中售書的百分之五十將捐贈於華人服務中心新辦公大樓的興建項目，為本地華裔社區基礎建設貢獻一份力量。

圖書展銷會時間：10月21日至11月11日，週一至週五早10時至下午4時。地點：華人服務中心東南區辦事處，（3633 SE 35th Pl, Portland, OR 97202）行政及診所大樓二樓展廳。

由於此前的場地安排，本週五和下週一（27日、30日）兩天書展暫停，其他時間照常展出，歡迎前往參觀選購。