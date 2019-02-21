華人服務中心舉行新春聯歡　近四百長者溫馨聚首

（本報訊）華人服務中心2018慶新春團拜聯歡會，於2月19日上午在新辦公大樓內舉行。近四百位長者熱情出席。

為了讓歡聚一堂的老人家們度過一個吉祥喜慶的新春佳節，中心工作人員準備了豐富多彩的節目。中華會館由李汝堯主席及雷兆祥財政代表中華會館向長者們大發紅包。大會亦準備了金豬一隻，為當日的午餐加多一道好意頭的菜式。

節目由上午9時多開始，只見當日華人服務中心新辦公大樓三樓全廳幾乎滿座，大家都欣賞著中心為他們準備的節目，包括有舞蹈、有音樂、有遊戲更有舞獅等等，絕無冷場。長者們都顯得樂在其中，非常開心。

（上接A1 版）到10時半，中心主任梁永富和留美玲一同為長者們拜年，並與中華會館的主席李汝堯和財政雷兆祥一起與大家主持『開年』儀式。除了連番恭賀的說話外，還以汽球代替鞭炮及金豬一隻，歡賀新年。

梁永富主任表示，與中華會館合作派紅包的傳統，是由1999年中心搬到寶華街時開始的，記得當年派出的紅包只有40個；到20年後的今天，要派出的紅包已有400個。梁主任非常多謝中華會館與中心建立多年的友好關系。

接著由中華會館的主席李汝堯和財政雷兆祥，及華人服務中心兩主任梁永富和留美玲分別向在場長者們派發紅包，並向每位長者祝賀，長者們高高興興的接過紅包。

隨即數十名義工開始陸續為長者們端上午餐，讓大家一起開開心心地度過一個美好的新春佳節。

梁永富主任向本報表示，中心的午餐服務已為縣政府這項服務豎立了一個成功的模式，雖然不像其它中心有廚房可用作煮食，但仍能成功的服務超出預期數目的長者們。自中心遷入新大樓後，到來華人服務中心享用午餐的長者數目多了64%，有二百多人；而當日到來享用新春午餐的則有三百多人。梁主任表示，縣政府的撥款是不足夠支持這些數目的，他希望社區有心人士能多多捐助，除了金錢或食物外，甚至是一次性的紙碟、刀、叉、紙巾等，都事他們需要的物品。

希望社區人士本著老吾老以及人之老的心，與華人服務中心攜手為社區中的弱勢社群，出一分力。