華人服務中心舉行新春團拜會

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心2018慶新春團拜聯歡會，於2月19日上午在東南區辦事處舉行。近兩百位身著節日盛裝的亞裔、韓裔老人家頂風冒雪熱情出席。

為了讓歡聚一堂的老人家們度過一個吉祥喜慶的新春佳節，中心工作人員準備了豐富多彩的文藝節目。

夕陽紅合唱隊的老人家們演唱了拜年歌《恭喜恭喜》《財神到》等吉慶歌曲，中心工作人員還表演了賀歲舞獅。歡笑聲中，與會的老人家們一起拍碎手中的氣球，一連串如同鞭炮的乒乒乓乓聲，寓意爆竹聲聲賀新歲，使得現場氣氛溫馨而熱烈。

華人服務中心行政主任梁永富在致新年祝詞時，向老人家們致以新春佳節最美好的祝福。他感謝老人家們的積極參與，同時感謝他們以及社會各界多年以來對中心工作的支持。

梁永富主任介紹說，中心新的辦公大樓工程進展順利並將於五月竣工，搬遷工作預計於七月份進行。梁永富表示，距離六百萬美元工程項目籌款的終極目標，目前為止尚有約六十萬美元的差額。他呼籲各界僑胞繼續關注、支持中心新辦公大樓的籌建項目，希望在各界的繼續捐助下，在預計的時間遷入新址。

隨後，中心行政主任梁永富為老人家們派發了賀歲紅包。

據了解，由於天氣原因，許多老人家沒能參加當天的活動。中心將於下週再次在東南區辦事處舉行慶新春團拜活動。另外市中心、以及比弗頓辦事處的團拜活動也將陸續進行。砵崙中華會館和華人服務中心已經為老人家們籌備了近千份紅包，希望能夠讓老人家們開開心心地度過一個美好的新春佳節。