華人服務中心與REACH社區發展公司合作 向亞裔民眾推介『72 Foster』全新優價公寓

9月4日上午，華人服務中心在新辦公大樓舉辦『72 Foster』全新優價公寓（可負擔住房）租賃推介會，百餘位亞裔社區耆英們出席聆聽。

REACH社區發展公司專業人士向老人家們詳細介紹了『72 Foster』公寓的設計理念，居室結構，居住環境、申請入住條件等具體情況，並認真解答了老人家們所提出的相關問題。

『72 Foster』公寓是華人服務中心與REACH社區發展公司首次合作的社區公寓開發項目，旨在為亞裔社區的個人及家庭創造高品質的住房，提供更加舒適的居住條件。

據了解，可負擔住房通常是有限制收入的公寓，是為特定收入範圍內的人仕而設立，該類公寓的租金比較同區居住單位的租金優惠許多。

此前，社區內的優價房屋從來沒有專門考慮到亞裔社區的需求。為『72 Foster』公寓更適於亞裔民眾居住，在該公寓的設計與施工過程中，華人服務中心曾多次安排社區小組，按照亞裔民眾的起居、飲食習慣等，向REACH社區發展公司提出一些新的建議。

位於東南區 Foster 72街的公寓，分別有雅間、單人間、雙人間、三人間等共101套房屋，以及近2,000平呎的活動中心。該公寓預計於2019年3月竣工，華人服務中心將在該公寓設立辦事處。

9月4日的推介會為廣東話專場，9月6日為越南語專場，9月11日為韓裔社區專場。普通話專場將於9月13日在華人服務中心市中心辦事處舉辦，歡迎各界僑胞積極參與。

欲了解申請入住『72 Foster』公寓的有關詳情，請登錄網址：www.72Foster.com，該網站有詳細的中英文介紹及圖片參照。